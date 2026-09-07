Celebran en Tucumán los 204 años de la independencia de Brasil

La comunidad brasileña radicada en Tucumán celebrará hoy el 204° aniversario de la independencia de su país, mediante un acto conmemorativo que se realizará desde las 19 en la Casa Museo de la Ciudad, ubicada en avenida Salta 532, con entrada libre y gratuita. “Para nosotros es un feriado nacional, como el 9 de Julio en la Argentina”, explicó la cónsul honoraria de Brasil en Tucumán, Marta de Sousa, quien ejerce ese cargo desde hace siete años.
De Sousa remarcó que la fecha no admite corrimientos. “Al ser una fecha patria no se puede ni postergar o ni anticipar: debe hacerse en el día que cae, sin que importe qué día de la semana es”, precisó. Contó, además, que viene organizando esta celebración en nuestra provincia a partir de que se desató la pandemia de la covid-19. “Siempre tratamos de realizarla en distintos lugares icónicos de la provincia. En mi primer año de gestión lo organizamos en la parte de la calle Lavalle donde se homenajea a diversos próceres, entre los cuales está Tiradentes (Joaquim José da Silva Xavier), uno de nuestros más importantes próceres”, recordó Da Sousa.
Para esta edición, contó que la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, cedió el museo Casa de la Ciudad. “Generosamente nos invitó a que realicemos el acto allí”, señaló la cónsul.
La fecha recuerda el 7 de septiembre de 1822, cuando el entonces príncipe regente Pedro de Alcántara proclamó la independencia de Brasil a orillas del río Ipiranga, en momentos en que viajaba hacia San Pablo, con la consigna “Independencia o muerte”. Aquel gesto -conocido como el Grito de Ipiranga- puso fin al vínculo colonial con Portugal y dio origen al Imperio de Brasil, con Pedro I como su primer emperador.
Show
Entre otros, los participantes del acto podrán disfrutar de la actuación de la cantante Timna Comedi. “Ella es tucumana, pero cursó toda su primaria y su secundaria en Brasil; y habla portugués con fluidez”, dijo Sousa. Añadió que la actuación de Comedi significará un agasajo a los compatriotas, y a las personalidades invitadas -entre otros, autoridades provinciales y municipales, rectores y representantes de otras colectividades, en el marco del cuerpo consular que funciona en la provincia-. “Será un momento muy trascendente para nosotros, y lo queremos compartir con todos los brasileños que están en la provincia, y con todos los que sientan un cariño por nuestro país, que es vecino a la Argentina”, remarcó.