Celebran en Tucumán los 204 años de la independencia de Brasil

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Entre otros, los participantes del acto podrán disfrutar de la actuación de la cantante Timna Comedi. “Ella es tucumana, pero cursó toda su primaria y su secundaria en Brasil; y habla portugués con fluidez”, dijo Sousa. Añadió que la actuación de Comedi significará un agasajo a los compatriotas, y a las personalidades invitadas -entre otros, autoridades provinciales y municipales, rectores y representantes de otras colectividades, en el marco del cuerpo consular que funciona en la provincia-. “Será un momento muy trascendente para nosotros, y lo queremos compartir con todos los brasileños que están en la provincia, y con todos los que sientan un cariño por nuestro país, que es vecino a la Argentina”, remarcó.