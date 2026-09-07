Luego de dos décadas, buscan restituir la extinta Fiscalía Anticorrupción en Tucumán

Sin funciones políticas

El texto propone que la conducción esté a cargo de un fiscal anticorrupción, elegido por concurso público de antecedentes y oposición ante el Consejo Asesor de la Magistratura. Uno de los requisitos expresos incluidos en la propuesta es el de no haber ocupado cargos en el PE ni haber sido autoridad partidaria. Además, se impulsa la participación ciudadana a través de una querella colectiva. Esta herramienta facultaría a organizaciones no gubernamentales enfocadas en la transparencia, así como a legisladores y concejales, a constituirse como parte querellante en los procesos de corrupción.