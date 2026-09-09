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Pruebas PISA: el Ministerio de Educación de Tucumán admite dificultades, pero destaca sus políticas

Advierten que deben tener en cuenta el carácter muestral de los resultados al interpretarlos.

PISA. Los resultados volvieron a poner sobre la lupa el aprendizaje.
PISA. Los resultados volvieron a poner sobre la lupa el aprendizaje.
Hace 4 Hs

Los resultados de las Pruebas PISA 2025 volvieron a poner bajo la lupa el desempeño educativo argentino y, en ese contexto, el Ministerio de Educación de la provincia reconoció que los datos reflejan “una dificultad en los aprendizajes”, aunque remarcó que deben ser interpretados teniendo en cuenta el carácter muestral de la evaluación.

PISA es una evaluación internacional organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que mide las capacidades de estudiantes de 15 años para interpretar información, resolver problemas, analizar evidencia y aplicar conocimientos a situaciones nuevas. La prueba evalúa Lectura, Matemática y Ciencias y, en esta edición, tuvo su foco puesto en esta última área.

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Según precisó la cartera educativa provincial, Tucumán tenía en 2025 unos 26.000 alumnos de 15 años. De ese universo fueron seleccionados 331 estudiantes de 11 establecimientos, equivalentes al 1,26% del total. Por tratarse de una muestra, el Ministerio advirtió que los resultados no deben entenderse como el desempeño de todos los estudiantes tucumanos.

A nivel nacional, Argentina obtuvo 389 puntos en Lectura, 367 en Matemática y 393 en Ciencias. En comparación con PISA 2022, los resultados descendieron 12, 11 y 13 puntos, respectivamente.

La caída también se observó en el promedio de los países de la OCDE, aunque con distinta magnitud: 15 puntos menos en Lectura, nueve en Matemática y tres en Ciencias. Para el Ministerio de Educación esto muestra que Argentina no constituye un caso aislado frente a un escenario internacional de retroceso en los aprendizajes.

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El desafío, plantearon en un comunicado, consiste ahora en transformar el diagnóstico en decisiones concretas, especialmente para recuperar conocimientos en Matemática, Lectura y Ciencias.

En ese sentido, el Gobierno provincial destacó la implementación del Plan Provincial de Alfabetización, el aumento de horas de clase en el 55% de las escuelas y la capacitación de supervisores, directivos y docentes en alfabetización, Matemática y nuevas tecnologías.

Ajedrez

También mencionó la incorporación del ajedrez vinculado con la enseñanza de Matemática y la participación de estudiantes tucumanos en certámenes nacionales e internacionales de Ciencias, Programación, Robótica y Lectura.

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En Educación sostienen que estas políticas ya comenzaron a reflejarse en una “cierta mejoría” en evaluaciones provinciales y nacionales, como Emecé y Aprender. El desafío, ahora, será consolidar esa recuperación y traducirla en mejores desempeños en las próximas evaluaciones internacionales.

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