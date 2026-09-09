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Doce países sancionarán el comercio con colonias israelíes

Será en protesta por la violencia de los colonos contra los palestinos y la expansión de esas comunidades.

Doce países sancionarán el comercio con colonias israelíes
Hace 5 Hs

PARIS, Francia.- Doce países anunciaron que sancionarán el comercio de bienes con asentamientos “ilegales” de Israel en Cisjordania, en protesta por la violencia de los colonos contra los palestinos y la expansión de esas comunidades.

España, Francia, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia aplicarán medidas contra el comercio con esos asentamientos, indicaron los ministros de Relaciones Exteriores de los 12 países en una declaración conjunta. Las medidas provocaron la airada reacción de Israel, que respondió con represalias dirigidas contra Londres.

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La decisión llega tras varias semanas de intensificación de ataques de colonos israelíes contra localidades palestinas en Cisjordania, una situación que ha levantado amplia condena internacional.

Irlanda y España ya tomaron medidas contra el comercio con colonias israelíes, y ante la falta de una decisión similar de la Unión Europea, primer socio comercial de Israel, otros países como Francia decidieron pasar a la acción a nivel nacional.

Los ministros estimaron que “las acciones del gobierno de Israel en Cisjordania socavan la posibilidad de una solución de dos Estados”, en referencia a un plan según el cual dos Estados -uno israelí y otro palestino- vivirían pacíficamente uno al lado del otro. “La situación se deteriora rápidamente medio de niveles sin precedentes de violencia de colonos y expansión de asentamientos”, advirtieron los 12 países.

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Entre los proyectos señalados figura el plan de asentamiento E1, aprobado por Israel en 2025, por décadas congelado, que prevé la construcción de 1.200 viviendas en Cisjordania y aislaría más a Jerusalén Este del resto del territorio ocupado.

Durante una intervención ante el Parlamento británico, el ministro de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, acusó al gobierno israelí de hacer la vista gorda ante la “limpieza étnica” perpetrada por colonos israelíes. “Vamos a instaurar una prohibición de importación de productos procedentes de asentamientos ilegales situados en los territorios ocupados”, añadió Miliband.

Represalia israelí

Horas después, Israel ordenó el cierre del consulado británico en Jerusalén y prohibió la entrada al país de 12 ciudadanos británicos, entre ellos legisladores del gobernante Partido Laborista.

Además, Israel expulsará a diplomáticos británicos destacados en un centro encargado de supervisar el alto el fuego en Gaza mediado por Estados Unidos y bloqueará los programas británicos de formación de fuerzas de la Autoridad Palestina.

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“Las acusaciones formuladas hoy por el ministro de Relaciones Exteriores británico ante el Parlamento son falsas”, reaccionó el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar.

En un comunicado publicado en la red social X, el canciller francés, Jean-Noël Barrot, dijo que Francia “pondrá fin al comercio con las colonias israelíes en Palestina (...) porque Cisjordania está al borde de la explosión”.

El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, calificó la iniciativa británica de “discriminación” contra Israel y “contra el pueblo judío”. Más tarde, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Washington no se sumará a las nuevas sanciones porque no desea desestabilizar Cisjordania.

En ese territorio ocuparo viven cerca de tres millones de palestinos junto a más de 500.000 israelíes instalados en asentamientos, sin contar con que Jerusalén Este, que está ocupada y anexada por Israel.

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Según un recuento de la agencia AFP, basado en datos del Ministerio de Salud palestino, al menos 1.105 palestinos han muerto en Cisjordania a manos de las fuerzas israelíes o de colonos desde el inicio de la guerra en Gaza.

Según la legislación internacional, todas las colonias israelíes en Cisjordania, un territorio ocupado desde 1967, son ilegales.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido continuar con la expansión de los asentamientos en Cisjordania pese a la creciente presión internacional.

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