Doce países sancionarán el comercio con colonias israelíes

Los ministros estimaron que “las acciones del gobierno de Israel en Cisjordania socavan la posibilidad de una solución de dos Estados”, en referencia a un plan según el cual dos Estados -uno israelí y otro palestino- vivirían pacíficamente uno al lado del otro. “La situación se deteriora rápidamente medio de niveles sin precedentes de violencia de colonos y expansión de asentamientos”, advirtieron los 12 países.