Mundo

Israel dice que envió un mensaje “claro” a Turquía en Siria

Netanyahu advirtió a Ankara, en una aparente admisión del ataque contra una base en Alepo.

TENSIÓN. Israel dice que envió un mensaje “claro” a Turquía en Siria.
TENSIÓN. Israel dice que envió un mensaje “claro” a Turquía en Siria.
Hace 17 Hs

TEL AVIV, Israel.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el miércoles que Israel le advirtió con total claridad a Turquía que no desplegara tropas en Siria, en un aparente reconocimiento tácito del ataque contra una base militar siria.

Tensión en Medio Oriente: Irán amenaza a países del Golfo que ayuden a Estados Unidos

Tensión en Medio Oriente: Irán amenaza a países del Golfo que ayuden a Estados Unidos

En una entrevista emitida por la radio del ejército, Netanyahu declaró que Israel había enviado inicialmente un mensaje “en términos generales” contra una presencia militar turca en un aeródromo cerca de Alepo, próximo a la frontera turca.

“Al parecer no lo escucharon, así que nos aseguramos de que lo entendieran con mayor claridad”, añadió. “No toleraremos un atrincheramiento militar turco avanzando hacia el sur, porque nos amenaza”, enfatizó Netanyahu.

Trump reavivó la tensión con Irán y publicó un mapa que presenta al estrecho de Ormuz como territorio de EEUU

Trump reavivó la tensión con Irán y publicó un mapa que presenta al estrecho de Ormuz como territorio de EEUU

Bombardeos el martes contra la base aérea de Abu Duhur, en la provincia siria de Idlib (noroeste), provocaron daños pero no víctimas.

Temas IránIsraelSiriaTurquíaBenjamin NetanyahuTel Aviv
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño
1

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”
2

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

El inquietante señor Cerimedo
3

El inquietante señor Cerimedo

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio
4

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves
5

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves

Ranking notas premium
Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores
1

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

El inquietante señor Cerimedo
2

El inquietante señor Cerimedo

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach
3

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio
4

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

UNT: el oficialismo podría competir con dos fórmulas
5

UNT: el oficialismo podría competir con dos fórmulas

Más Noticias
La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves

La final entre Graneros y Concepción FC se reanuda a puertas cerradas y será televisada

La final entre Graneros y Concepción FC se reanuda a puertas cerradas y será televisada

Vuelve el frío polar a Argentina: cuándo bajarán las temperaturas y dónde habrá heladas

Vuelve el frío polar a Argentina: cuándo bajarán las temperaturas y dónde habrá heladas

Alerta amarilla por ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias y fuertes vientos este jueves 20 de agosto

Alerta amarilla por ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias y fuertes vientos este jueves 20 de agosto

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

El Consejo de la Magistratura quiere informes sobre el camarista Mario Leal

El Consejo de la Magistratura quiere informes sobre el camarista Mario Leal

El inquietante señor Cerimedo

El inquietante señor Cerimedo

Comentarios