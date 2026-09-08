España investigará la entrada masiva de migrantes a Ceuta

MADRID, España.- La jueza de la Audiencia Nacional española María Tardón ha ordenado la apertura de una investigación penal en torno a la entrada de decenas de miles de personas en Ceuta en julio, al considerar que, según recoge la demanda, existió una “conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país”.
La decisión de Tardón, según EuroNews, se produce después de que la magistrada considerara que la Audiencia Nacional es competente para investigar delitos contra la integridad territorial, homicidios imprudentes y organización criminal.
Tardón sostiene que la entrada masiva de inmigrantes, que tuvo lugar el 30 y 31 de julio, habría sido utilizada para atacar la integridad territorial española y señala una “clara e indudable gestión favorecedora” del proceso desde Marruecos.
La investigación contempla posibles delitos contra la paz y la independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en relación con homicidios imprudentes y de organización criminal.
La investigación parte, entre otros elementos, de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), según el cual las entradas no fueron espontáneas, sino coordinadas, y los flujos migratorios habrían servido como cobertura para un proceso que la resolución vincula con una denominada “guerra híbrida”.
Cinco niveles
La jueza identifica una estructura de al menos cinco niveles. En el primero sitúa a las personas que entraron en Ceuta; en el segundo, a los “dinamizadores del mensaje” que promovieron las entradas a través de las redes sociales; y en el tercero, a los organizadores del flujo de personas sobre el terreno, entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes, tanto uniformados como no uniformados.
Los niveles cuarto y quinto corresponden a quienes planifican y dirigen el proceso. Tardón señala que en tres de los niveles es posible identificar personas concretas, mientras que en los otros dos todavía no se pueden determinar autores materiales. La resolución apunta a personas que operarían desde Marruecos o en vinculación con ese territorio.
La magistrada destaca asimismo el comportamiento de los agentes marroquíes durante los hechos y sostiene que guiaron activamente a los inmigrantes. Según la resolución, algunos uniformados habrían dado indicaciones para dirigir a las personas que trataban de cruzar la frontera y superar los obstáculos hasta alcanzar la zona próxima a la playa de Fnideq y el agua.