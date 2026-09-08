España investigará la entrada masiva de migrantes a Ceuta

Cinco niveles

La jueza identifica una estructura de al menos cinco niveles. En el primero sitúa a las personas que entraron en Ceuta; en el segundo, a los “dinamizadores del mensaje” que promovieron las entradas a través de las redes sociales; y en el tercero, a los organizadores del flujo de personas sobre el terreno, entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes, tanto uniformados como no uniformados.