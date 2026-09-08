Mundo

España investigará la entrada masiva de migrantes a Ceuta

Una jueza considera que hay indicios de una conducta delictiva promovida desde Marruecos para atacar al territorio español.

ALERTA. Un día antes de las entradas, autoridades avisaron del riesgo.
ALERTA. Un día antes de las entradas, autoridades avisaron del riesgo.
Hace 6 Hs

MADRID, España.- La jueza de la Audiencia Nacional española María Tardón ha ordenado la apertura de una investigación penal en torno a la entrada de decenas de miles de personas en Ceuta en julio, al considerar que, según recoge la demanda, existió una “conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país”.

La decisión de Tardón, según EuroNews, se produce después de que la magistrada considerara que la Audiencia Nacional es competente para investigar delitos contra la integridad territorial, homicidios imprudentes y organización criminal.

La crisis migratoria en Ceuta desata una manifestación inédita de cristianos, musulmanes, hebreos e hindúes

La crisis migratoria en Ceuta desata una manifestación inédita de cristianos, musulmanes, hebreos e hindúes

Tardón sostiene que la entrada masiva de inmigrantes, que tuvo lugar el 30 y 31 de julio, habría sido utilizada para atacar la integridad territorial española y señala una “clara e indudable gestión favorecedora” del proceso desde Marruecos.

La investigación contempla posibles delitos contra la paz y la independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en relación con homicidios imprudentes y de organización criminal.

La investigación parte, entre otros elementos, de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), según el cual las entradas no fueron espontáneas, sino coordinadas, y los flujos migratorios habrían servido como cobertura para un proceso que la resolución vincula con una denominada “guerra híbrida”.

Cinco niveles

La jueza identifica una estructura de al menos cinco niveles. En el primero sitúa a las personas que entraron en Ceuta; en el segundo, a los “dinamizadores del mensaje” que promovieron las entradas a través de las redes sociales; y en el tercero, a los organizadores del flujo de personas sobre el terreno, entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes, tanto uniformados como no uniformados.

Desinformación durante la ola migrante a Ceuta

Desinformación durante la ola migrante a Ceuta

Los niveles cuarto y quinto corresponden a quienes planifican y dirigen el proceso. Tardón señala que en tres de los niveles es posible identificar personas concretas, mientras que en los otros dos todavía no se pueden determinar autores materiales. La resolución apunta a personas que operarían desde Marruecos o en vinculación con ese territorio.

Más de 1.100 niños migrantes siguen en Ceuta

Más de 1.100 niños migrantes siguen en Ceuta

La magistrada destaca asimismo el comportamiento de los agentes marroquíes durante los hechos y sostiene que guiaron activamente a los inmigrantes. Según la resolución, algunos uniformados habrían dado indicaciones para dirigir a las personas que trataban de cruzar la frontera y superar los obstáculos hasta alcanzar la zona próxima a la playa de Fnideq y el agua.

Temas EspañaMarruecos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Washington elogia a Perú por romper relaciones con Irán

Washington elogia a Perú por romper relaciones con Irán

Murió durante un vuelo de 14 horas y el cuerpo permaneció en la cocina del avión: el insólito caso que conmocionó a los pasajeros

Murió durante un vuelo de 14 horas y el cuerpo permaneció en la cocina del avión: el insólito caso que conmocionó a los pasajeros

Lo más popular
“Cualquier paso de una banda tucumana es un avance para toda la movida”: La Belisario se prepara al Norte Rock
1

“Cualquier paso de una banda tucumana es un avance para toda la movida”: La Belisario se prepara al Norte Rock

“Quizás no necesitamos armar valija para crecer”: cómo trabajar para el mundo desde Tucumán
2

“Quizás no necesitamos armar valija para crecer”: cómo trabajar para el mundo desde Tucumán

Curso de ingreso 2027 a Económicas UNT: cuándo empieza y cómo anotarse
3

Curso de ingreso 2027 a Económicas UNT: cuándo empieza y cómo anotarse

El VAR hizo al fútbol más preciso, pero también mucho menos emocionante
4

El VAR hizo al fútbol más preciso, pero también mucho menos emocionante

¿Por qué un videojuego se convirtió en uno de los fenómenos culturales más importantes de este año?
5

¿Por qué un videojuego se convirtió en uno de los fenómenos culturales más importantes de este año?

Ranking notas premium
Sexualmente hablando: hobosexuales
1

Sexualmente hablando: hobosexuales

¿Llegó el fin de los llamados ‘nuevos ricos’ de Tucumán?
2

¿Llegó el fin de los llamados ‘nuevos ricos’ de Tucumán?

El VAR hizo al fútbol más preciso, pero también mucho menos emocionante
3

El VAR hizo al fútbol más preciso, pero también mucho menos emocionante

¿Por qué un videojuego se convirtió en uno de los fenómenos culturales más importantes de este año?
4

¿Por qué un videojuego se convirtió en uno de los fenómenos culturales más importantes de este año?

Recuerdos fotográficos: 1958. Los restos de Pablo Rojas Paz descansan en una curva del camino a San Javier
5

Recuerdos fotográficos: 1958. Los restos de Pablo Rojas Paz descansan en una curva del camino a San Javier

Más Noticias
Septiembre Musical: diálogo entre ritmos populares del Brasil y de la Argentina

Septiembre Musical: diálogo entre ritmos populares del Brasil y de la Argentina

Joaquín Morales Solá: “Las redes sociales y la inteligencia artificial no tienen compromiso con la verdad”

Joaquín Morales Solá: “Las redes sociales y la inteligencia artificial no tienen compromiso con la verdad”

Noticias de las guerras y de “la guerra”

Noticias de las guerras y de “la guerra”

Recuerdos fotográficos: 1958. Los restos de Pablo Rojas Paz descansan en una curva del camino a San Javier

Recuerdos fotográficos: 1958. Los restos de Pablo Rojas Paz descansan en una curva del camino a San Javier

Mercedes Sosa y Tucumán, protagonistas en la historia de Jorge Luengo, el fotógrafo de Tinelli y de Maradona

Mercedes Sosa y Tucumán, protagonistas en la historia de Jorge Luengo, el fotógrafo de Tinelli y de Maradona

La sociedad pide, pero Milei dice que no toca el plan económico

La sociedad pide, pero Milei dice que no toca el plan económico

Comentarios