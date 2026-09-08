Un ministro clave de Israel exigió a Netanyahu reconocer la soberanía argentina sobre las Malvinas

Según el funcionario, la cuestión va más allá de lo territorial y se traslada a la esfera económica. En su mensaje, sostuvo que el Reino Unido “no solo se conforma con ocupar el territorio, sino que también realiza allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino”. Ante este escenario, el ministro exigió una toma de posición inmediata por parte de la cúpula de su gobierno. “Le hago un llamado al primer ministro Benjamín Netanyahu a reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y a imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe”, afirmó.