Las ventas de productos para la construcción cayeron 5,3% en agosto y acumularon una baja de 1,2% en ocho meses

"Las ventas de insumos de agosto resultaron similares al promedio del año. Las empresas de Construya consideramos que el estancamiento de los despachos es transitorio y que la demanda de productos experimentará una leve recuperación en el futuro próximo. En este sentido, es importante que la normalización macroeconómica siga su curso y que también comience a impactar en el mercado inmobiliario la mayor oferta de crédito hipotecario, a partir del impulso de las últimas medidas", expresaron desde Construya.