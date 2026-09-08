Las ventas de productos para la construcción cayeron 5,3% en agosto y acumularon una baja de 1,2% en ocho meses

Resumen para apurados
- Las ventas de insumos para la construcción cayeron 5,3% interanual en agosto en Argentina, según el informe del Índice Construya.
- El sector acumuló una baja del 1,2% en los primeros ocho meses frente a 2025, registrando además un descenso mensual desestacionalizado del 3,46%.
- Las empresas prevén una pronta recuperación y confían en que la normalización macroeconómica y el crédito hipotecario reactiven la demanda privada.
En agosto, el Índice Construya (IC), que mide la evolución de las cantidades vendidas al sector privado de los productos para la construcción, exhibió un descenso de 3,46% mensual desestacionalizado y una baja de 5,3% interanual.
En los primeros ocho meses de 2026 las empresas del Grupo Construya despacharon al mercado interno una cantidad de productos 1,2% inferior a la del período enero-agosto de 2025.
"Las ventas de insumos de agosto resultaron similares al promedio del año. Las empresas de Construya consideramos que el estancamiento de los despachos es transitorio y que la demanda de productos experimentará una leve recuperación en el futuro próximo. En este sentido, es importante que la normalización macroeconómica siga su curso y que también comience a impactar en el mercado inmobiliario la mayor oferta de crédito hipotecario, a partir del impulso de las últimas medidas", expresaron desde Construya.
El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya. Entre ellos, ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.
Integran la asociación empresas como Loma Negra; FV Grifería de Alta Tecnología; Cefas-El Milagro, Cerámica San Lorenzo.
El Índice Construya corresponde a agosto de 2026 y no es comparable al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), referido al mes de julio de 2026, del Indec.