Créditos hipotecarios UVA: ¿cuáles son los requisitos para acceder?

Resumen para apurados
- El BCRA adjudicó hoy $200.000 millones a 13 bancos en Argentina para financiar créditos hipotecarios UVA, utilizando fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
- La licitación de plazos fijos fondea préstamos a un plazo mínimo de 15 años y con una tasa tope del 7,5%, orientados a la compra, mejora o construcción de vivienda única.
- El plan prevé inyectar hasta $2 billones al mercado hipotecario, lo que ampliará el acceso habitacional para personas humanas mediante condiciones crediticias reguladas.
El Banco Central (Bcra) dio a conocer los resultados de la primera licitación de plazos fijos financiados con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (Fgs), destinados a impulsar nuevos créditos hipotecarios UVA. Durante esta jornada inicial, un total de 13 entidades bancarias adjudicaron $200.000 millones, concentrando la mayor parte de los fondos en el tramo de mayor plazo.
Según detalló la entidad monetaria mediante un comunicado oficial, la convocatoria contó con la participación de 18 bancos que presentaron 42 posturas por un monto global ofertado de $258.640 millones. De esta suma ofertada se terminó adjudicando el 78%, lo que dejó fuera de la colocación a 5 de las instituciones financieras participantes.
Adjudicación y distribución de fondos para créditos hipotecarios
El 82% de los $200.000 millones adjudicados se concentró en el "Tramo 2", el cual cuenta con un plazo de vencimiento a cinco años y cerró con una tasa promedio ponderada del 4,94% por sobre la inflación (Uva). Por su parte, el 18% restante se asignó en el "Tramo 1", con un plazo de un año y un diferencial del 2,67% sumado a la Uva.
En este proceso, el Bcra actúa como colaborador técnico y operativo de la Anses en la administración del Fgs, encargándose de la organización y ejecución de estas licitaciones. El destino exclusivo de estos recursos es el otorgamiento de créditos hipotecarios orientados a la adquisición, construcción o mejora de vivienda única por parte de personas humanas.
Requisitos operativos, condiciones técnicas y topes del programa
De acuerdo con lo expuesto por la autoridad presidida por Santiago Bausili a través de las Comunicaciones "B" 13223 y "A" 8475, los bancos participantes tienen la posibilidad de presentar múltiples ofertas por tramo, siempre que dispongan de una calificación de riesgo local mínima de categoría BBB a largo plazo. En caso de presentar discrepancias entre distintas evaluadoras, se toma en cuenta la calificación más baja para verificar el cumplimiento del criterio de inversión. Asimismo, el monto adjudicado individualmente no puede exceder el 2% de la Responsabilidad Patrimonial Computable ni el 20% de la cartera de créditos hipotecarios vigentes de la entidad.
La reglamentación habilita al Fgs a hacer uso de una cláusula de cancelación anticipada por única vez transcurridos 120 días corridos, con un límite tope equivalente a la diferencia entre los fondos adjudicados y los créditos efectivamente otorgados. El programa total contempla una suma de $2 billones, estableciendo como condición que las entidades no superen una tasa del 7,5% en las líneas de financiamiento, cuyos créditos no podrán ser inferiores a 15 años ni superar un monto máximo de 150.000 Uva.