Créditos hipotecarios UVA: ¿cuáles son los requisitos para acceder?

Requisitos operativos, condiciones técnicas y topes del programa

De acuerdo con lo expuesto por la autoridad presidida por Santiago Bausili a través de las Comunicaciones "B" 13223 y "A" 8475, los bancos participantes tienen la posibilidad de presentar múltiples ofertas por tramo, siempre que dispongan de una calificación de riesgo local mínima de categoría BBB a largo plazo. En caso de presentar discrepancias entre distintas evaluadoras, se toma en cuenta la calificación más baja para verificar el cumplimiento del criterio de inversión. Asimismo, el monto adjudicado individualmente no puede exceder el 2% de la Responsabilidad Patrimonial Computable ni el 20% de la cartera de créditos hipotecarios vigentes de la entidad.