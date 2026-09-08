Mohamed y Madkur abrieron una nueva etapa en la UNT

También dedicó parte de su mensaje al destino de las utilidades de YMAD. Aseguró que las prioridades para ejecutar obras serán dispuestas por el Consejo de Decanos y refrendadas por el Consejo Superior y prometió publicar información detallada sobre cada proyecto. “No podemos ni debemos permitir la más mínima duda sobre el destino de cada peso invertido”, enfatizó. Además, convocó a un “gran acuerdo institucional” y sintetizó el objetivo de su mandato: “Trataremos de que la película en el 2030 sea mejor”.