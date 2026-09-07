“Cualquier paso de una banda tucumana es un avance para toda la movida”: La Belisario se prepara al Norte Rock
Resumen para apurados
- La banda tucumana La Belisario tocará el 12 de septiembre en el festival Norte Rock en Tucumán para exhibir sus canciones y consolidar su ascenso en la escena musical.
- Nacido en 2020 entre amigos, el grupo autogestiona su carrera, equilibra ensayos intensivos con estudios y empleos, y compone temas propios a partir de ideas compartidas.
- Su debut en un escenario masivo busca visibilizar el rock local y abrir camino para que otras bandas emergentes de la provincia alcancen festivales de gran escala nacional.
Antes de los escenarios, las fechas y los planes de seguir creciendo, hubo una calle, una casa y un grupo de amigos que se juntaba a tocar. Era Belisario Roldán, cerca del Parque Centenario. Ahí fueron algunos de los primeros ensayos y de ahí salió también el nombre que, seis años después, los encuentra a días de tocar en el Norte Rock.
La banda arrancó en 2020, cambió algunos integrantes en el camino y terminó consolidándose con Santiago Cipriani en voz; Evaristo Salas y Bruno “Caffa” Caffarena en guitarras; Ezequiel “Kelo” Terán en bajo; Augusto Sánchez en batería y Efraín Lobo Cartagena en teclado, que no pudo estar en este ensayo. Pero hay algo que, según ellos, nunca cambió: la lógica de fondo sigue siendo la misma, amigos que se juntan a hacer música.
La postal es otra, aunque no tanto
Los cables cruzan el piso, hay algunas guitarras apoyadas contra las paredes, una batería al fondo, micrófonos en el centro y varios guiños al rock repartidos por “El Espacio”, la sala elegida para ensayar. En el medio están ellos: se cargan, se ríen, hablan todos juntos y pasan de una conversación a otra sin demasiada ceremonia. Hasta que alguien agarra un instrumento y ahí cambia todo.
Las risas siguen, pero la energía pasa directo a la música. Santi se planta frente al micrófono, entran las guitarras, el bajo y la batería, y el ensayo toma otra forma. Termina la canción y vuelve la juntada.
Las cámaras de LA GACETA también se meten en esa dinámica. Para el registro eligen “Apareciste” y, por unos minutos, el ensayo se convierte en una pequeña sesión en vivo: ellos tocando como lo hacen siempre y las cámaras tratando de seguir esa energía.
“La seriedad no nos caracteriza”, reconoce Santi entre risas. Pero en estos días hay algo diferente: más concentración, más ansiedad y esa mezcla de nervios y entusiasmo que aparece cuando una fecha deja de ser una más.
Un ensayo que ya no es uno más
El 12 de septiembre La Belisario tocará en el Norte Rock, el festival impulsado por Cerveza Norte, marca de CCU Argentina, en una grilla que también tendrá a Ciro y Los Persas, Ratones Paranoicos y El Plan de la Mariposa.
“Nos agarra en un momento en el que estamos muy movidos”, cuenta Caffa. Hace aproximadamente un año que vienen metiéndole con más intensidad: más ensayos, más fechas y una rutina cada vez más exigente. La idea es simple: no quedarse quietos para que una oportunidad grande no los encuentre desprevenidos.
“Sentimos que es un momento en el que estamos mejor que nunca”, agrega. Santi también lo siente en los ensayos. “Hay más ansiedad y una energía de concentración distinta”, dice. Las cargadas siguen, eso parece difícil que cambie, pero ahora cada pasada tiene otro peso.
De un audio de WhatsApp a una canción
Aunque el proyecto creció, la forma en la que nacen las canciones sigue siendo bastante parecida a la del comienzo. “Como hoy o como hace unos años, la canción nace igual en el living de la casa de uno, con una guitarra acústica”, resume Caffa.
A veces aparece en una guitarreada. Otras, en un audio de WhatsApp. Eva y Caffa son quienes más composiciones llevaron hasta ahora, pero después la canción pasa a ser de todos.
“Pasás por miles de versiones”, cuenta Eva. Una idea puede llegar al ensayo apenas con acordes y letra y salir completamente transformada después de probar arreglos, sacar cosas, volver a empezar y escuchar qué propone cada uno.
Kelo también suma desde otro lugar. Estudia Producción Musical y algunas canciones pasan por su casa para probar sonidos y empezar a armar maquetas antes de llegar al estudio. “Todos tenemos estilos distintos, entonces vamos aportando y complementando”, explica Santi.
Cuando la banda empieza a ocupar otro lugar
La banda creció. Y con eso también apareció algo bastante menos romántico: encontrar tiempo.
Todos estudian, trabajan o tienen otras obligaciones. Pero La Belisario dejó de ser ese plan que entra solamente cuando queda un hueco.
“Si hay que perder el día de laburo, se lo pierde; si hay que faltar a la facultad, se falta; si hay que llegar sin estudiar al parcial, se llega sin estudiar”, dice Eva. No lo cuenta como una hazaña, sino como la prioridad que hoy decidieron darle al proyecto.
Y después está la autogestión.
“Hoy todo cuesta y la música no es la excepción”, explica. Ensayar, grabar, trasladarse, producir contenido y sostener una banda implica “mucho sacrificio, mucho esfuerzo y mucho pulmón”. También reconoce que ellos tienen posibilidades que otros músicos no siempre encuentran y que eso les permite dedicarle más tiempo al proyecto.
Pero cuando hablan de La Belisario tampoco hablan solamente de los seis que suben al escenario. Detrás hay un equipo al que ellos mismos se encargan de reconocer: Hugo Leys, su manager; Daniele Giannini, que acompaña desde el área técnica; y Martina Simoni, encargada de las redes y la creación de contenido, además de estar detrás del videoclip de “Canciones tristes”, estrenado el 8 de agosto. “Tenemos un equipazo atrás”, resume Eva.
“Hoy nos toca a nosotros”
Cuando aparece el Norte Rock en la charla, la conversación rápidamente deja de ser solamente sobre La Belisario.
“Hay una comunidad muy grande donde todos somos amigos, todos nos conocemos y todos crecemos a raíz del otro”, dice Augusto. “Hoy nos toca a nosotros; el año que viene le puede tocar a otro”.
Eva menciona a Utópico Amanecer, Calle Cortada, Entre Lobos y La Llorona para explicar esa lógica. “Cualquier paso que da una banda tucumana significa un avance para toda la movida tucumana”, sostiene. Para él, lo que llega a festivales grandes es apenas “la punta del iceberg” de todo el talento que hay en la provincia.
Por eso hablan de orgullo, pero también de responsabilidad. “Hay muchísimas bandas en Tucumán, muchísimo talento. Realmente hay que estar a la altura”, dice Eva.
Seis años después, entre más fechas, más trabajo y escenarios cada vez más grandes, todavía queda bastante de aquella primera juntada en una casa. Solo que esta vez, del otro lado, los espera el Norte Rock.