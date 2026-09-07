“Cualquier paso de una banda tucumana es un avance para toda la movida”: La Belisario se prepara al Norte Rock

Antes de los escenarios, las fechas y los planes de seguir creciendo, hubo una calle, una casa y un grupo de amigos que se juntaba a tocar. Era Belisario Roldán, cerca del Parque Centenario. Ahí fueron algunos de los primeros ensayos y de ahí salió también el nombre que, seis años después, los encuentra a días de tocar en el Norte Rock.