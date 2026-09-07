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Curso de ingreso 2027 a Económicas UNT: cuándo empieza y cómo anotarse

La inscripción está abierta hasta el 11 de septiembre y el curso comenzará el 15, con siete comisiones presenciales para elegir.

INGRESO. Ciencias Económicas abrió siete comisiones para realizar el curso de nivelación.
INGRESO. Ciencias Económicas abrió siete comisiones para realizar el curso de nivelación. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Económicas de la UNT abrió la inscripción hasta el 11 de septiembre al curso de nivelación 2027, que iniciará el 15 en Tucumán para afianzar saberes clave de los ingresantes.
  • El cursado presencial cuenta con siete comisiones en tres turnos y aborda Matemática y Ciencias Económicas. Es la segunda de tres instancias ofrecidas a lo largo del año.
  • La propuesta permite adelantar la preparación académica y adaptarse a la vida universitaria antes del ciclo lectivo 2027, completando luego la preinscripción en el SIU.
Resumen generado con IA

Estudiar en Ciencias Económicas de la UNT en 2027 ya tiene una primera fecha clave. La Facultad abrió la inscripción al curso de nivelación de septiembre a noviembre, una instancia pensada para quienes quieran llegar al primer año con una base más firme en Matemática y una introducción a las Ciencias Económicas.

Hay siete comisiones disponibles, con opciones de mañana, tarde y noche, y la inscripción permanecerá abierta hasta el 11 de septiembre. Las clases comenzarán el 15 de septiembre en la sede de avenida Independencia 1900.

Qué horarios tiene el curso de ingreso

La nivelación se dictará los martes y jueves y ofrece siete franjas horarias para que cada aspirante pueda elegir según su disponibilidad.

Las comisiones funcionan en estos horarios:

- 7.30 a 9;

- 9 a 10.30;

- 10.30 a 12;

- dos comisiones de 15.30 a 17;

- 17 a 18.30;

- 18.30 a 20.

CURSO DE NIVELACIÓN. Las clases serán presenciales y comenzarán el 15 de septiembre en la sede de avenida Independencia 1900. CURSO DE NIVELACIÓN. Las clases serán presenciales y comenzarán el 15 de septiembre en la sede de avenida Independencia 1900. / CAPTURA DE PANTALLA

Esto permite cursar por la mañana, la tarde o la noche sin concentrar toda la propuesta en un solo turno.

Qué se estudia durante la nivelación

El curso está pensado para reforzar contenidos que después aparecen en el primer año de las carreras de la Facultad.

Uno de los módulos es de Matemática, con temas como números reales, operaciones, polinomios, porcentajes, factoreo, funciones y ecuaciones lineales.

También incluye una Introducción a las Ciencias Económicas, con contenidos iniciales vinculados con personas, organizaciones y conceptos básicos del campo económico y contable.

La idea es que quienes ingresen en 2027 puedan familiarizarse antes con parte de los contenidos y con la dinámica universitaria.

¿Es obligatorio hacerlo ahora?

No. La Facultad organiza el curso de nivelación en tres momentos del año.

Los aspirantes pueden elegir entre:

- una instancia en junio;

- otra entre septiembre y noviembre;

- y una última en febrero del año de ingreso.

La edición que está abierta ahora corresponde a la segunda opción y permite adelantar la preparación varios meses antes del comienzo del ciclo lectivo 2027.

Cómo inscribirse al ingreso

La inscripción se realiza de manera digital. Para anotarse hay que ingresar al sitio oficial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT, buscar el apartado destinado a Ingresantes 2027 y seleccionar la instancia de septiembre a noviembre.

Desde allí se accede al formulario de inscripción y se elige una de las siete comisiones disponibles.

Después de completar esta etapa, los futuros ingresantes deberán realizar también la preinscripción en el sistema SIU para continuar con el trámite de ingreso a la carrera.

Hasta cuándo hay tiempo

La inscripción estará disponible hasta el 11 de septiembre de 2026.

Las clases comienzan cuatro días después, el 15 de septiembre, y se extenderán durante el período septiembre-noviembre.

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