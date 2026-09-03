Política

Mohamed-Madkur, con el respaldo de 12 decanos

El binomio oficialista buscará dar continuidad a la gestión de Pagani

MOHAMED-MADKUR. Proponen profundizar el Plan Estratégico.
MOHAMED-MADKUR. Proponen profundizar el Plan Estratégico.
Hace 3 Hs

La fórmula integrada por Sergio Mohamed y Horacio Madkur llegará hoy a la Asamblea Universitaria como la opción del oficialismo. El binomio surgió luego de varios días de reuniones, negociaciones y arduos debates entre los decanos que debieron reorganizar su estrategia tras quedar Sergio Pagani fuera de la competencia electoral.

Mohamed es Ingeniero Civil y actualmente decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Su trayectoria en la gestión universitaria incluye su paso como secretario de Asuntos Administrativos de esa unidad académica en 2018. Luego se incorporó al Rectorado durante la gestión de José García y Pagani como secretario de Obras y Planeamiento. En mayo de este año fue elegido decano de Exactas.

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Madkur, en tanto, es abogado y vicedecano electo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde integra la fórmula encabezada por María Cristina Grunauer de Falú. De 2022 a 2026 fue secretario de Relaciones Internacionales del Rectorado.

Encuentros

La conformación del binomio no fue inmediata. Después del fallo de la Cámara Federal que impidió una nueva candidatura de Pagani, los decanos del oficialismo comenzaron una serie de encuentros para encontrar una alternativa común. Durante varios días circularon diferentes nombres y, en un momento de las negociaciones, las posiciones llegaron a dividirse en dos grupos de seis decanos alrededor de distintas opciones.

UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur

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El acuerdo terminó de encaminarse dos días antes del cierre de inscripción de las fórmulas, luego de que Grunauer de Falú decidiera retirarse de la discusión por la candidatura. Finalmente, 12 de los 13 decanos cerraron filas detrás de Mohamed para encabezar el binomio y de Madkur como candidato a vicerrector.

Mohamed y Madkur presentan su propuesta como una continuidad del proyecto iniciado durante la gestión de Pagani, aunque plantean incorporar nuevas metas para los próximos años.

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