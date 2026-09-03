Mohamed-Madkur, con el respaldo de 12 decanos

Mohamed es Ingeniero Civil y actualmente decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Su trayectoria en la gestión universitaria incluye su paso como secretario de Asuntos Administrativos de esa unidad académica en 2018. Luego se incorporó al Rectorado durante la gestión de José García y Pagani como secretario de Obras y Planeamiento. En mayo de este año fue elegido decano de Exactas.