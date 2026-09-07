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¿Por qué un videojuego se convirtió en uno de los fenómenos culturales más importantes de este año?

El nuevo Grand Theft Auto ya es un fenómeno cultural, forma parte de la industria millonaria y su saga cambió la forma en la que hoy se entiende al entretenimiento y a la tecnología en general.

El nuevo Grand Theft Auto ya es un fenómeno cultural, forma parte de la industria millonaria y su saga cambió la forma en la que hoy se entiende al entretenimiento y a la tecnología en general.
El nuevo Grand Theft Auto ya es un fenómeno cultural, forma parte de la industria millonaria y su saga cambió la forma en la que hoy se entiende al entretenimiento y a la tecnología en general.
Pablo Hamada
Por Pablo Hamada Hace 7 Hs

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