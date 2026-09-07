OpiniónColumnas ¿Por qué un videojuego se convirtió en uno de los fenómenos culturales más importantes de este año? El nuevo Grand Theft Auto ya es un fenómeno cultural, forma parte de la industria millonaria y su saga cambió la forma en la que hoy se entiende al entretenimiento y a la tecnología en general. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL El nuevo Grand Theft Auto ya es un fenómeno cultural, forma parte de la industria millonaria y su saga cambió la forma en la que hoy se entiende al entretenimiento y a la tecnología en general. Por Pablo Hamada Hace 7 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular "No queremos subsidios, queremos igualar el terreno": el reclamo de la citricultura para competir con Sudáfrica La sana costumbre de apostar al crecimiento de Tucumán: Avanco lanza The Point Country 2 Entrevista a Javier Sinay: la tragedia del Chapecoense El arte como recurso para no volverse loco El peronismo es la casita de los viejos Ranking notas premium Un candidato en monopatín, Germán Alfaro en un acto en Amalia y libertarios vs Manzur “Usted y Jaldo forman parte del mismo equipo de trabajo”, le dijo Manzur a Catalán Los decanos hacen balance y miran la nueva etapa de la UNT El revitalizante oxígeno uruguayo Uno de los secretos mejor guardados de Tucumán: el museo privado con 5.000 botellas de vino