OpiniónColumnas El VAR hizo al fútbol más preciso, pero también mucho menos emocionante Nació para corregir errores y evitar injusticias, pero también cambió la manera de vivir el gol. El problema no es la tecnología, sino nuestra obsesión por encontrar una respuesta exacta para todo. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL EN PAUSA. El gol ya ocurrió, pero el festejo todavía necesita confirmación. El VAR hizo al fútbol más preciso, aunque también convirtió uno de sus momentos más espontáneos en una espera. Por Bruno Farano Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular "No queremos subsidios, queremos igualar el terreno": el reclamo de la citricultura para competir con Sudáfrica La sana costumbre de apostar al crecimiento de Tucumán: Avanco lanza The Point Country 2 Entrevista a Javier Sinay: la tragedia del Chapecoense El arte como recurso para no volverse loco El peronismo es la casita de los viejos Ranking notas premium Un candidato en monopatín, Germán Alfaro en un acto en Amalia y libertarios vs Manzur “Usted y Jaldo forman parte del mismo equipo de trabajo”, le dijo Manzur a Catalán Los decanos hacen balance y miran la nueva etapa de la UNT El revitalizante oxígeno uruguayo Uno de los secretos mejor guardados de Tucumán: el museo privado con 5.000 botellas de vino