OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: 1958. Los restos de Pablo Rojas Paz descansan en una curva del camino a San Javier

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 1958. Los restos de Pablo Rojas Paz descansan en una curva del camino a San Javier
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 2 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Recuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: 1956. Rojas Paz y la diferencia entre Historia y Literatura

Recuerdos fotográficos: 1956. Rojas Paz y la diferencia entre Historia y Literatura

Lo más popular
No queremos subsidios, queremos igualar el terreno: el reclamo de la citricultura para competir con Sudáfrica
1

"No queremos subsidios, queremos igualar el terreno": el reclamo de la citricultura para competir con Sudáfrica

La sana costumbre de apostar al crecimiento de Tucumán: Avanco lanza The Point Country 2
2

La sana costumbre de apostar al crecimiento de Tucumán: Avanco lanza The Point Country 2

Entrevista a Javier Sinay: la tragedia del Chapecoense
3

Entrevista a Javier Sinay: la tragedia del Chapecoense

El arte como recurso para no volverse loco
4

El arte como recurso para no volverse loco

5

El peronismo es la casita de los viejos

Ranking notas premium
Un candidato en monopatín, Germán Alfaro en un acto en Amalia y libertarios vs Manzur
1

Un candidato en monopatín, Germán Alfaro en un acto en Amalia y libertarios vs Manzur

“Usted y Jaldo forman parte del mismo equipo de trabajo”, le dijo Manzur a Catalán
2

“Usted y Jaldo forman parte del mismo equipo de trabajo”, le dijo Manzur a Catalán

Los decanos hacen balance y miran la nueva etapa de la UNT
3

Los decanos hacen balance y miran la nueva etapa de la UNT

El revitalizante oxígeno uruguayo
4

El revitalizante oxígeno uruguayo

Uno de los secretos mejor guardados de Tucumán: el museo privado con 5.000 botellas de vino
5

Uno de los secretos mejor guardados de Tucumán: el museo privado con 5.000 botellas de vino

Más Noticias
El VAR hizo al fútbol más preciso, pero también mucho menos emocionante

El VAR hizo al fútbol más preciso, pero también mucho menos emocionante

El efecto Alcaraz: moda, alegría y una nueva forma de ser campeón

El efecto Alcaraz: moda, alegría y una nueva forma de ser campeón

Diversidad del teatro infantil: Carlos Gianni da un seminario sobre creatividad

Diversidad del teatro infantil: Carlos Gianni da un seminario sobre creatividad

El arte como recurso para no volverse loco

El arte como recurso para no volverse loco

El Obispo Colombres, vencedor de la miseria

El Obispo Colombres, vencedor de la miseria

¿Cuánto vale tu hora de trabajo? La aceleración no es calidad

¿Cuánto vale tu hora de trabajo? La aceleración no es calidad

Comentarios