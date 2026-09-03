La Asamblea Universitaria define hoy al nuevo rector de la UNT

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) llegó a la instancia decisiva de su proceso electoral. Desde las 9 de hoy, los 161 integrantes de la Asamblea Universitaria se reunirán en el Centro Cultural Virla para elegir al rector y vicerrector que conducirán la casa de estudios hasta mayo de 2030.
La elección enfrentará a las dos fórmulas oficializadas por la Junta Electoral: Sergio Mohamed-Horacio Madkur y Miguel Cabrera-Virginia Abdala. El resultado permitirá completar la renovación de autoridades que comenzó en mayo con los comicios de los distintos estamentos y la posterior elección de los decanos de las 13 facultades.
La definición llega más de tres meses después de la fecha prevista originalmente para la Asamblea, que debía concretarse el 20 de mayo. La judicialización de la candidatura del entonces rector Sergio Pagani alteró el calendario y derivó en sucesivas postergaciones. Tras la finalización de los mandatos de Pagani y de la vicerrectora Mercedes Leal, María Cristina Grunauer de Falú asumió interinamente la conducción del Rectorado el 1° de junio.
Cómo será la Asamblea
“La Asamblea comienza a las 9, pero se recomienda que los asambleístas lleguen al menos media hora antes para hacer la acreditación”, explicó a LA GACETA Fernando Valdez, presidente de la Junta Electoral de la UNT.
El ingreso al auditorio del Centro Cultural Virla estará restringido. Solamente podrán acceder los 161 asambleístas, los candidatos de ambas fórmulas y los periodistas previamente acreditados.
“Al comenzar, ya ubicados dentro del auditorio, los 161 asambleístas deberán elegir a un presidente y a un secretario que presidirán todo el proceso electoral con el auxilio del personal de la Junta Electoral. A partir de allí, comienza el proceso de votación”, detalló Valdez.
Según explicó el titular de la Junta Electoral, la votación mediante la Boleta Única de Papel (BUP) será simultánea. Cada uno de los asambleístas tendrá una boleta que llevará en el encabezado su nombre y apellido y el estamento al que pertenece. Con ella en sus manos, los representantes deberán marcar la fórmula que eligen para conducir la Universidad hasta mayo de 2030 y, posteriormente, depositarla directamente en la urna, sin utilizar sobres.
La lectura de los votos
Una vez que hayan sufragado los 161 representantes comenzará el escrutinio. El presidente y el secretario elegidos para conducir la Asamblea abrirán la urna y extraerán las boletas una por una.
El procedimiento podrá seguirse en vivo. Mediante una cámara y con transmisión de Canal 10, medio perteneciente a la UNT, se mostrará cada una de las boletas y se leerá a viva voz el voto emitido por cada asambleísta. El mecanismo permitirá conocer públicamente cómo se pronunció cada representante y transparentar el resultado de la elección.
Para consagrarse, una fórmula deberá alcanzar la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea: la mitad más uno de los 161 representantes. Es decir, necesitará reunir al menos 82 votos.
Según estimó Valdez, todo el procedimiento electoral podría extenderse durante aproximadamente tres horas.
Un camino de 106 días
La Asamblea de hoy cerrará un proceso que tuvo varios giros desde mayo. La elección de rector y vicerrector estaba prevista inicialmente para el 20 de ese mes, pero cinco días antes una resolución judicial suspendió la candidatura de Pagani, quien buscaba continuar al frente de la UNT.
La Junta Electoral reprogramó inicialmente la Asamblea para el 10 de junio, pero la disputa continuó en los tribunales y la elección volvió a quedar en suspenso. En paralelo, el 28 de mayo finalizaron los mandatos de Pagani y Leal sin que estuvieran elegidos sus reemplazantes.
Ante ese escenario, Grunauer de Falú, decana de Derecho y Ciencias Sociales y vicerrectora subrogante, asumió el 1° de junio la conducción interina. Su llegada permitió mantener la continuidad institucional mientras se aguardaba una resolución definitiva sobre el proceso electoral.
El escenario terminó de modificarse el 6 de agosto, cuando la Cámara Federal de Apelaciones resolvió impedir que Pagani compitiera por un nuevo período. La decisión obligó al oficialismo universitario a reorganizar su estrategia y buscar una nueva fórmula.
Durante los días siguientes, los decanos que acompañaban a la conducción mantuvieron reuniones para alcanzar un acuerdo. Finalmente, 12 de los 13 respaldaron la candidatura de Mohamed, decano de Ciencias Exactas y Tecnología, acompañado por Madkur, vicedecano de Derecho y Ciencias Sociales. Del otro lado quedó ratificada la fórmula opositora integrada por Cabrera y Abdala, quienes habían impulsado la acción judicial que cuestionó la posibilidad de una nueva candidatura de Pagani.
Con las dos opciones definidas, la Junta Electoral puso en marcha el último cronograma y abrió el camino hacia la Asamblea que finalmente se concretará hoy.
Reglamento aprobado
El mecanismo que se utilizará para la elección fue elaborado por la Junta Electoral y aprobado por el Consejo Superior durante la sesión del 11 de agosto. Allí se establecieron las reglas que deberán cumplir los asambleístas en el Virla y el procedimiento para hacer público el sentido de cada voto.
En aquella reunión también quedó establecido otro aspecto central: el mandato de las autoridades electas no se extenderá durante cuatro años completos desde su asunción. El rector y el vicerrector que resulten ganadores conducirán la UNT hasta mayo de 2030 y no hasta septiembre de ese año.
De esa manera se mantendrá el calendario institucional de la Universidad pese a la demora que tuvo la definición de las máximas autoridades.
Hoy, finalmente, los 161 representantes tendrán la última palabra. La fórmula que alcance los 82 respaldos necesarios será proclamada y abrirá una nueva etapa en la Universidad. Las autoridades electas asumirán el lunes 7 de septiembre, cuando Grunauer de Falú les tome juramento y concluya su conducción interina del Rectorado.