La Asamblea Universitaria define hoy al nuevo rector de la UNT

Según explicó el titular de la Junta Electoral, la votación mediante la Boleta Única de Papel (BUP) será simultánea. Cada uno de los asambleístas tendrá una boleta que llevará en el encabezado su nombre y apellido y el estamento al que pertenece. Con ella en sus manos, los representantes deberán marcar la fórmula que eligen para conducir la Universidad hasta mayo de 2030 y, posteriormente, depositarla directamente en la urna, sin utilizar sobres.