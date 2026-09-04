Política

Sacau y obras con fondos de YMAD: las urgencias que esperan al nuevo rector de la UNT

Sergio Mohamed deberá acelerar la adecuación de las carreras al nuevo sistema y acordar con los decanos un plan de obras financiado con las regalías de la minera.

TRANSICIÓN. Grunauer de Falú junto a Sergio Mohamed, quien encabezará la nueva conducción de la UNT.
TRANSICIÓN. Grunauer de Falú junto a Sergio Mohamed, quien encabezará la nueva conducción de la UNT. (Foto: Diego Aráoz / LA GACETA)
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Sergio Mohamed asumirá como nuevo rector de la UNT en Tucumán con la urgencia de adecuar las carreras al sistema Sacau y gestionar obras edilicias con fondos mineros de YMAD.
  • La nueva conducción universitaria inicia su mandato tras un proceso de transición, debiendo consensuar con los decanos el uso de las regalías mineras para infraestructura.
  • La rápida resolución de estos ejes determinará la modernización académica de las carreras y la reactivación del plan de infraestructura en las distintas facultades de la UNT.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánUniversidad Nacional de TucumánSergio MohamedMaría Cristina Grunauer de FalúHoracio Madkur
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Paso a paso, cómo será la votación que definirá al nuevo rector de la UNT

Paso a paso, cómo será la votación que definirá al nuevo rector de la UNT

Elección en la UNT: quiénes son los 161 asambleístas que elegirán al nuevo rector el jueves

Elección en la UNT: quiénes son los 161 asambleístas que elegirán al nuevo rector el jueves

UNT: las claves del proceso que desembocará en la elección del nuevo rector

UNT: las claves del proceso que desembocará en la elección del nuevo rector

La UNT se encamina a una semana clave para elegir rector

La UNT se encamina a una semana clave para elegir rector

Sergio Mohamed trazó los primeros ejes de su gestión al frente de la UNT

Sergio Mohamed trazó los primeros ejes de su gestión al frente de la UNT

Lo más popular
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Adiós al jean: los pantalones que vuelven con fuerza y serán protagonistas esta primavera
2

Adiós al jean: los pantalones que vuelven con fuerza y serán protagonistas esta primavera

Qué opinan los vecinos y los turistas sobre el nuevo Paseo Alberdi
3

Qué opinan los vecinos y los turistas sobre el nuevo Paseo Alberdi

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras
4

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

La respuesta de Reino Unido luego de los anuncios de Milei: Los isleños deciden ser británicos
5

La respuesta de Reino Unido luego de los anuncios de Milei: "Los isleños deciden ser británicos"

Ranking notas premium
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”
2

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten
3

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado
4

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

La respuesta del jaldismo al senador Manzur: No eran caniches, sino gatos
5

La respuesta del jaldismo al senador Manzur: "No eran caniches, sino gatos"

Más Noticias
Chagos, el antecedente que Argentina mira por Malvinas y que incomoda al Reino Unido

Chagos, el antecedente que Argentina mira por Malvinas y que incomoda al Reino Unido

La respuesta del jaldismo al senador Manzur: No eran caniches, sino gatos

La respuesta del jaldismo al senador Manzur: "No eran caniches, sino gatos"

La respuesta de Reino Unido luego de los anuncios de Milei: Los isleños deciden ser británicos

La respuesta de Reino Unido luego de los anuncios de Milei: "Los isleños deciden ser británicos"

Juan Manzur apuntó contra Jaldo y Catalán: “Milei tiene dos candidatos en Tucumán”

Juan Manzur apuntó contra Jaldo y Catalán: “Milei tiene dos candidatos en Tucumán”

Tras jurar como camarista efectivo, Bertuzzi falló en el caso $Libra: inversores que denunciaron una estafa no podrán ser querellantes

Tras jurar como camarista efectivo, Bertuzzi falló en el caso $Libra: inversores que denunciaron una estafa no podrán ser querellantes

Qué es Sea Lion, el proyecto para extraer petróleo de las Islas Malvinas

Qué es Sea Lion, el proyecto para extraer petróleo de las Islas Malvinas

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas

Comentarios