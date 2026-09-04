Sacau y obras con fondos de YMAD: las urgencias que esperan al nuevo rector de la UNT

Resumen para apurados
- Sergio Mohamed asumirá como nuevo rector de la UNT en Tucumán con la urgencia de adecuar las carreras al sistema Sacau y gestionar obras edilicias con fondos mineros de YMAD.
- La nueva conducción universitaria inicia su mandato tras un proceso de transición, debiendo consensuar con los decanos el uso de las regalías mineras para infraestructura.
- La rápida resolución de estos ejes determinará la modernización académica de las carreras y la reactivación del plan de infraestructura en las distintas facultades de la UNT.
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