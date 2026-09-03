Mohamed-Madkur, la fórmula elegida para conducir a la UNT

Madkur: "Soy un acompañante del rector"
Finalizó el escrutinio y el oficialismo retuvo la conducción del Rectorado
La fórmula conformada por Sergio Mohamed y Horacio Madkur fue elegida por 146 votos para conducir hasta 2030 el Rectorado de la UNT. Los opositores Miguel Cabrera y Virginia Abdala sumaron 11 sufragios.
En las últimas elecciones, celebradas el 19 de mayo de 2022, el binomio Sergio Pagani-Mercedes Leal (Futuro UNT) se impuso a José Luis "Pío" Jiménez-Hugo Fernández (Reencuentro Universitario) por 87 a 69, con la participación de 157 asambleístas.
Sorpresa durante el escrutinio
María Inés Gómez, decana de Bioquímica, Química y Farmacia e integrante del oficialismo universitario, votó por la lista 1, correspondiente a la fórmula Cabrera-Abdala.
Mohamed consiguió los votos para ser elegido el nuevo rector de la UNT
Aunque todavía resta completar la lectura de los votos, Sergio Mohamed y Horacio Madkur ya alcanzaron los 81 sufragios necesarios para imponerse, por lo que serán proclamados rector y vicerrector de la UNT.
Comenzó el conteo de los votos de los asambleístas
Las autoridades proceden a la apertura de la urna y comenzarán con la lectura de los votos.
Concluyó la votación de los asambleístas
Los 160 asambleístas acreditados completaron la votación en el Centro Cultural Virla. En minutos se iniciará el escrutinio que definirá al próximo rector de la UNT.
Fórmula opositora: a la espera del resultado, “tres victorias”
Mientras avanza la votación en el Centro Cultural Virla, la fórmula opositora compuesta por Miguel Cabrera y Virginia Abdala analizó el proceso. El ingeniero electricista apuntó al cambio de paradigma. “Ha sido un proceso intenso de casi 10 meses de trabajo el que hicimos con la doctora Abdala, basado en el principio básico de defender la institucionalidad de la Universidad Nacional de Tucumán”, señaló.
La investigadora, en tanto, enumeró los “logros” que alcanzaron camino a esta elección. “Uno es el fallo, porque como quiera que sea la fórmula opositora a nosotros, es una fórmula nueva y no un tercer mandato, es decir, están ajustados al estatuto. También nos adjudicamos la calidad de la campaña, porque fuimos los únicos que durante casi 10 meses hemos impreso un nivel de institucionalidad, sin descalificar a nuestros oponentes”, indicó.
La tercera “victoria” que se adjudica la fórmula opositora es la de haber “mejorado la cultura política de la Universidad, porque hemos mostrado que no hace falta saberse ganador para presentarse a una elección”, consignó Abdala. “Independientemente de la votación, nosotros hemos logrado cambiar el paradigma de lo que históricamente son las elecciones en la UNT”, cerró Cabrera.
Votó el candidato a rector Sergio Mohamed
Emitió su voto el candidato Sergio Mohamed, el único de los cuatro integrantes de las fórmulas habilitado para sufragar, debido a su condición de decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología.
¿Quiénes integran la fórmula opositora?
La fórmula integrada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala llegará hoy a la Asamblea Universitaria como la opción opositora. A diferencia del oficialismo, que debió redefinir sus candidatos durante el proceso electoral, el binomio fue anunciado en noviembre del año pasado y se mantuvo sin modificaciones hasta la instancia decisiva.
Cabrera es Ingeniero Electricista y profesor titular en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Entre 2018 y 2026 estuvo al frente del decanato de esa unidad académica y durante el último período también integró el Consejo Superior y se desempeñó como vicerrector subrogante de la UNT.
Abdala, por su parte, es Doctora en Ciencias Biológicas y fue decana de la Facultad de Ciencias Naturales hasta mayo de este año. Junto con Cabrera conformó desde el inicio el espacio opositor que planteó competir por la conducción del Rectorado.
¿Quiénes integran la fórmula del oficialismo?
La fórmula integrada por Sergio Mohamed y Horacio Madkur llega hoy a la Asamblea Universitaria como la opción del oficialismo. El binomio surgió luego de varios días de reuniones, negociaciones y arduos debates entre los decanos que debieron reorganizar su estrategia tras quedar Sergio Pagani fuera de la competencia electoral.
Mohamed es Ingeniero Civil y actualmente decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Su trayectoria en la gestión universitaria incluye su paso como secretario de Asuntos Administrativos de esa unidad académica en 2018. Luego se incorporó al Rectorado durante la gestión de José García y Pagani como secretario de Obras y Planeamiento. En mayo de este año fue elegido decano de Exactas.
Madkur, en tanto, es abogado y vicedecano electo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde integra la fórmula encabezada por María Cristina Grunauer de Falú. De 2022 a 2026 fue secretario de Relaciones Internacionales del Rectorado.
La situación de los docentes universitarios
Raquel Grassino, representante de las Escuelas Experimentales, pidió la palabra para referirse a la situación de los docentes universitarios. El planteo fue sometido a votación y la Asamblea rechazó concederle la palabra.
Cuáles son las fórmulas que hoy compiten en la Asamblea
Los asambleístas ya votan con Boleta Única de Papel
Concluido el protocolo de apertura, los asambleístas comenzaron a retirar, uno por uno y en orden alfabético por facultad, la Boleta Única de Papel. Al momento de recibirla, cada representante debe marcar la fórmula que elige para conducir la UNT hasta 2030.
Entregaron la Boleta Única de Papel a los asambleístas
Concluido el protocolo de apertura, los asambleístas comenzaron a retirar, uno por uno y en orden alfabético por facultad, la Boleta Única de Papel. Luego, desde sus respectivos asientos, deberán marcar la fórmula elegida para conducir la UNT hasta 2030.
Se eligieron las autoridades electorales de la Asamblea
La propuesta para conformar las autoridades electorales fue realizada por el decano de Odontología, Gastón Lagarrigue. María Inés Gómez, decana de Bioquímica, Química y Farmacia, fue elegida presidenta electoral, mientras que Sergio Robín, decano de Filosofía y Letras, y Hugo Fernández, decano de Ciencias Naturales, fueron designados secretarios electorales.
Al no presentarse otra propuesta, la moción fue aprobada por los asambleístas.
Comenzó la Asamblea Universitaria
La Asamblea Universitaria se desarrolla con 161 asambleístas acreditados. La vicerrectora subrogante, María Cristina Grunauer de Falú, presidió la sesión hasta la elección del presidente y secretario electoral.
Lo que tenés que saber
La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) llegó a la instancia decisiva de su proceso electoral. Desde las 9 de hoy, los 161 integrantes de la Asamblea Universitaria se reúnen en el Centro Cultural Virla para elegir al rector y vicerrector que conducirán la casa de estudios hasta mayo de 2030.
La elección enfrentará a las dos fórmulas oficializadas por la Junta Electoral: Sergio Mohamed-Horacio Madkur y Miguel Cabrera-Virginia Abdala. El resultado permitirá completar la renovación de autoridades que comenzó en mayo con los comicios de los distintos estamentos y la posterior elección de los decanos de las 13 facultades.