Contenido patrocinado

El Marqués Supermercados consolida su expansión en Tucumán con la apertura de su quinta sucursal

La cadena tucumana da un nuevo gran paso en su historia: abre las puertas de su local más amplio en pleno centro capitalino, marcando un hito en su plan de crecimiento integral en la provincia.

El Marqués Supermercados consolida su expansión en Tucumán con la apertura de su quinta sucursal
Hace 4 Hs

Un sueño hecho realidad

Lo que en 2020 nació como una visión y un sueño, hoy se consolida como un caso de éxito comercial y compromiso local. El Marqués Supermercados anuncia oficialmente la inauguración de su quinta sucursal en calle Córdoba 649, en pleno corazón del microcentro tucumano.

El Marqués Supermercados consolida su expansión en Tucumán con la apertura de su quinta sucursal

Se trata del local más grande de la firma hasta la fecha. Con una propuesta moderna, amplias góndolas y una variada oferta de productos y marcas y precios muy competitivos. El nuevo punto de venta, busca responder al ritmo del centro con la atención cálida y personalizada que caracteriza a la marca.

Una historia de crecimiento constante y esfuerzo familiar

El trayecto de El Marques, comenzó con el firme propósito de crear una cadena de supermercados pensada por y para los tucumanos. En sus inicios, la meta fue responder a las necesidades de la zona oeste con su primer local en Yerba Buena (Av. Solano Vera y Camino de Sirga).

El Marqués Supermercados consolida su expansión en Tucumán con la apertura de su quinta sucursal

Gracias a la confianza de nuestros vecinos vecinos y clientes y a una gestión enfocada en el servicio; la empresa familiar mantuvo un ritmo constante de crecimiento en los últimos años:

-2023: Desembarco en Barrio Norte (Laprida 547).

-2024: Llegada a Lomas del Tafí, Tafí Viejo (Benito Macías 900).

-2025: Expansión hacia Barrio Sur (9 de Julio 945).

-2026: Apertura de la quinta sucursal en el Centro (Córdoba 649).

Compromiso con la comunidad y el empleo local

Más allá de la infraestructura y el crecimiento comercial, la firma destaca la importancia de su capital humano. El avance de la cadena ha permitido la generación de puestos directos e indirectos de trabajo en la provincia, impulsando a docenas de familias tucumanas a través de un equipo capacitado y enfocado en la excelencia.

El Marqués Supermercados consolida su expansión en Tucumán con la apertura de su quinta sucursal

"Estamos profundamente agradecidos con cada cliente y con la comunidad tucumana por acompañarnos desde el primer día. Cada sucursal representa el sueño de una empresa familiar que sigue apostando por la provincia y por nuestra gente."

El Marqués Supermercados consolida su expansión en Tucumán con la apertura de su quinta sucursal
El Marqués Supermercados consolida su expansión en Tucumán con la apertura de su quinta sucursal

Con esta nueva apertura en calle Córdoba 649, El Marqués Supermercados invita a todos los tucumanos a conocer sus nuevas instalaciones y a seguir disfrutando de su gran variedad de productos, buenos precios, servicios y promociones, tanto en la flamante nueva sucursal como en sus sedes de Yerba Buena, Barrio Norte, Lomas del Tafí y Barrio Sur.


Esta nota es de acceso libre.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Cualquier paso de una banda tucumana es un avance para toda la movida”: La Belisario se prepara al Norte Rock
1

“Cualquier paso de una banda tucumana es un avance para toda la movida”: La Belisario se prepara al Norte Rock

“Quizás no necesitamos armar valija para crecer”: cómo trabajar para el mundo desde Tucumán
2

“Quizás no necesitamos armar valija para crecer”: cómo trabajar para el mundo desde Tucumán

Curso de ingreso 2027 a Económicas UNT: cuándo empieza y cómo anotarse
3

Curso de ingreso 2027 a Económicas UNT: cuándo empieza y cómo anotarse

El VAR hizo al fútbol más preciso, pero también mucho menos emocionante
4

El VAR hizo al fútbol más preciso, pero también mucho menos emocionante

¿Por qué un videojuego se convirtió en uno de los fenómenos culturales más importantes de este año?
5

¿Por qué un videojuego se convirtió en uno de los fenómenos culturales más importantes de este año?

Ranking notas premium
Sexualmente hablando: hobosexuales
1

Sexualmente hablando: hobosexuales

¿Llegó el fin de los llamados ‘nuevos ricos’ de Tucumán?
2

¿Llegó el fin de los llamados ‘nuevos ricos’ de Tucumán?

El VAR hizo al fútbol más preciso, pero también mucho menos emocionante
3

El VAR hizo al fútbol más preciso, pero también mucho menos emocionante

¿Por qué un videojuego se convirtió en uno de los fenómenos culturales más importantes de este año?
4

¿Por qué un videojuego se convirtió en uno de los fenómenos culturales más importantes de este año?

Recuerdos fotográficos: 1958. Los restos de Pablo Rojas Paz descansan en una curva del camino a San Javier
5

Recuerdos fotográficos: 1958. Los restos de Pablo Rojas Paz descansan en una curva del camino a San Javier

Más Noticias
Septiembre Musical: diálogo entre ritmos populares del Brasil y de la Argentina

Septiembre Musical: diálogo entre ritmos populares del Brasil y de la Argentina

Joaquín Morales Solá: “Las redes sociales y la inteligencia artificial no tienen compromiso con la verdad”

Joaquín Morales Solá: “Las redes sociales y la inteligencia artificial no tienen compromiso con la verdad”

Noticias de las guerras y de “la guerra”

Noticias de las guerras y de “la guerra”

Recuerdos fotográficos: 1958. Los restos de Pablo Rojas Paz descansan en una curva del camino a San Javier

Recuerdos fotográficos: 1958. Los restos de Pablo Rojas Paz descansan en una curva del camino a San Javier

Mercedes Sosa y Tucumán, protagonistas en la historia de Jorge Luengo, el fotógrafo de Tinelli y de Maradona

Mercedes Sosa y Tucumán, protagonistas en la historia de Jorge Luengo, el fotógrafo de Tinelli y de Maradona

La sociedad pide, pero Milei dice que no toca el plan económico

La sociedad pide, pero Milei dice que no toca el plan económico