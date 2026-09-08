El Marqués Supermercados consolida su expansión en Tucumán con la apertura de su quinta sucursal

Un sueño hecho realidad
Lo que en 2020 nació como una visión y un sueño, hoy se consolida como un caso de éxito comercial y compromiso local. El Marqués Supermercados anuncia oficialmente la inauguración de su quinta sucursal en calle Córdoba 649, en pleno corazón del microcentro tucumano.
Se trata del local más grande de la firma hasta la fecha. Con una propuesta moderna, amplias góndolas y una variada oferta de productos y marcas y precios muy competitivos. El nuevo punto de venta, busca responder al ritmo del centro con la atención cálida y personalizada que caracteriza a la marca.
Una historia de crecimiento constante y esfuerzo familiar
El trayecto de El Marques, comenzó con el firme propósito de crear una cadena de supermercados pensada por y para los tucumanos. En sus inicios, la meta fue responder a las necesidades de la zona oeste con su primer local en Yerba Buena (Av. Solano Vera y Camino de Sirga).
Gracias a la confianza de nuestros vecinos vecinos y clientes y a una gestión enfocada en el servicio; la empresa familiar mantuvo un ritmo constante de crecimiento en los últimos años:
-2023: Desembarco en Barrio Norte (Laprida 547).
-2024: Llegada a Lomas del Tafí, Tafí Viejo (Benito Macías 900).
-2025: Expansión hacia Barrio Sur (9 de Julio 945).
-2026: Apertura de la quinta sucursal en el Centro (Córdoba 649).
Compromiso con la comunidad y el empleo local
Más allá de la infraestructura y el crecimiento comercial, la firma destaca la importancia de su capital humano. El avance de la cadena ha permitido la generación de puestos directos e indirectos de trabajo en la provincia, impulsando a docenas de familias tucumanas a través de un equipo capacitado y enfocado en la excelencia.
"Estamos profundamente agradecidos con cada cliente y con la comunidad tucumana por acompañarnos desde el primer día. Cada sucursal representa el sueño de una empresa familiar que sigue apostando por la provincia y por nuestra gente."
Con esta nueva apertura en calle Córdoba 649, El Marqués Supermercados invita a todos los tucumanos a conocer sus nuevas instalaciones y a seguir disfrutando de su gran variedad de productos, buenos precios, servicios y promociones, tanto en la flamante nueva sucursal como en sus sedes de Yerba Buena, Barrio Norte, Lomas del Tafí y Barrio Sur.