El Marqués Supermercados consolida su expansión en Tucumán con la apertura de su quinta sucursal

Compromiso con la comunidad y el empleo local

Más allá de la infraestructura y el crecimiento comercial, la firma destaca la importancia de su capital humano. El avance de la cadena ha permitido la generación de puestos directos e indirectos de trabajo en la provincia, impulsando a docenas de familias tucumanas a través de un equipo capacitado y enfocado en la excelencia.