“Clásico de los clásicos” con la Camerata Bariloche

- Siempre es necesario estimular la creación contemporánea. Tenemos compositores en general que han venido con nuestras orquestas, sea con la Filarmónica o con la Sinfónica, que escriben para orquestas más grandes. La realidad es que no hay tantos autores que escriban para la formación como la nuestra. Los tiempos también han cambiado y se va un poco más hacia la música contemporánea y a aquello que no tiene mucho que ver con lo clásico. Pero la mezcla es importante y está bueno que de vez en cuando nosotros podamos incorporar en nuestro repertorio alguna composición de compositores nuevos argentinos, jóvenes y talentosos, porque los hay. La música siempre tiene que mirar hacia adelante sin perder el contacto con la historia que tiene y creo que hay mucho trabajo por delante para hacer acá en la Argentina.