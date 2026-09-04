La Grecia: una nueva generación que vuelve a creer en el rock
La banda nacida en Buenos Aires en 2022 se presenta esta noche en La Gesta Cultural junto a Brahmans y Sipeganboys. Después de agotar Niceto Club y recorrer distintos escenarios del país y Uruguay, prepara su desembarco en el Teatro Vorterix para noviembre.
Resumen para apurados
- La banda porteña La Grecia se presenta esta noche en La Gesta Cultural de Tucumán para mostrar su segundo disco, "Lady Garrón", en el marco de su gira nacional.
- Formado en 2022, el quinteto revitaliza el rock clásico de guitarras y llega a la provincia tras agotar Niceto Club y recorrer escenarios de Argentina y Uruguay.
- Esta fecha consolida su expansión federal previa a sus shows en festivales clave y a su debut consagratorio en el Teatro Vorterix previsto para noviembre.
Hay bandas que necesitan años para encontrar su lugar y otras que parecen haber nacido con la urgencia de tocar. La Grecia pertenece a ese segundo grupo. Formada en Buenos Aires en 2022, la banda viene construyendo en pocos años un recorrido que la llevó de los escenarios porteños a distintos puntos del país y también a Uruguay, sostenida por una propuesta donde las guitarras ocupan el centro de la escena y el vivo funciona como una de sus principales cartas.
Esta noche, ese camino tendrá una nueva parada: La Grecia llegará por primera vez a Tucumán para presentarse en La Gesta Cultural, acompañada por las bandas tucumanas Brahmans y Sipeganboys. La fecha forma parte de la gira que el grupo realiza alrededor de Lady Garrón, su segundo disco de estudio.
La formación está integrada por Martín “Chino” Benítez, en voz; Dylan Sorokin y Benjamín Puelles, en guitarras; Joaquín Wittenstein, en bajo; y Valentino Wengrovski, en batería. El quinteto sostiene un sonido crudo y directo, con una fuerte presencia de guitarras y una puesta en escena marcada por la intensidad y el contacto permanente con el público.
Ese espíritu quedó especialmente expuesto en abril, cuando la banda presentó Lady Garrón en Niceto Club con entradas agotadas. Distintas crónicas del recital destacaron precisamente la respuesta del público, los pogos y la energía de un show en el que las canciones encontraron su dimensión más potente arriba del escenario.
De Buenos Aires al interior
El crecimiento de La Grecia no se explica solamente por una fecha puntual. Durante los últimos años, el grupo pasó por salas como Groove, The Roxy Live!, Strummer Bar, Moscú, Matienzo, Polo Cultural Saldías y Niceto Club. También formó parte de festivales como Baradero Rock, Saldías y Medio y Medio, en Uruguay, donde compartió escenario con Ratones Paranoicos. A eso se suman aperturas para Guasones y Coti.
El recorrido de 2026 amplió todavía más ese mapa. La presentación tucumana llega después de una gira que pasó por diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Corrientes y Montevideo. El grupo también fue parte del Festival Alerta Rock, junto a Los Espíritus y Ryan, y de Sonido Konex, compartiendo cartel con Reybruja y Posguerra.
En ese contexto aparece una de las características más interesantes de la banda: La Grecia recupera elementos reconocibles del rock argentino y del rock & roll clásico, pero los pone en manos de una generación que está construyendo su propio recorrido. El resultado es una propuesta que apuesta por las guitarras, la energía del escenario y una relación directa con quienes están del otro lado.
Su discografía comenzó en 2024 con el álbum homónimo La Grecia. Un año después llegó Lady Garrón, un segundo trabajo en el que profundizaron un sonido más crudo y definido. El álbum reúne nueve canciones y transita terrenos cercanos al blues, el boogie y el punk, sin abandonar la esencia rockera que caracteriza al grupo.
Después de aquella noche en Niceto, la banda incluso convirtió parte de esa experiencia en un nuevo registro: En Vivo Niceto Club, un EP publicado en junio de 2026 que recupera la energía de aquella presentación y el vínculo entre las canciones y el público.
Una noche con ADN tucumano
El desembarco en Tucumán tendrá además un componente local. Brahmans, power trío formado en 2017 aportará una combinación de rock clásico, post-punk y psicodelia. La banda ya compartió escenario con nombres como Los Espíritus, Él Mató a un Policía Motorizado y Winona Riders.
También estará Sipeganboys, uno de los grupos de mayor recorrido dentro del rock tucumano. La banda sostiene una identidad basada en guitarras distorsionadas, melodías de impronta western y una marcada conexión con el público en vivo.
Para La Grecia, la fecha representa algo más que una nueva presentación dentro de una extensa agenda. Es el primer encuentro con una plaza que hasta ahora no había formado parte de su recorrido y que, como sucede con cada escala de una gira, también puede funcionar como una oportunidad para medir cómo dialoga su propuesta con otros públicos y escenas.
Y el calendario todavía guarda un desafío mayor. El 21 de noviembre, la banda llegará por primera vez al Teatro Vorterix, una fecha que marcará el cierre de la etapa de Lady Garrón y el comienzo de un nuevo capítulo para el grupo. Antes, todavía quedan varias estaciones: entre ellas, el Harlem Festival y el Festival Bandera.
Esta noche, en La Gesta Cultural, La Grecia tendrá entonces su primer encuentro con Tucumán. Cinco músicos, dos discos y una banda que, en apenas cuatro años, parece haber encontrado en el escenario el lugar donde mejor se explica quién es.
La cita será desde las 22 en La Gesta Cultural, Alem 747. Las entradas se venden a través de Passline y en los locales de La Rockería. La noche tendrá además la musicalización de DJ Caballo Tranquilo y Matts Pavone.