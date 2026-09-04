La Grecia: una nueva generación que vuelve a creer en el rock

Hay bandas que necesitan años para encontrar su lugar y otras que parecen haber nacido con la urgencia de tocar. La Grecia pertenece a ese segundo grupo. Formada en Buenos Aires en 2022, la banda viene construyendo en pocos años un recorrido que la llevó de los escenarios porteños a distintos puntos del país y también a Uruguay, sostenida por una propuesta donde las guitarras ocupan el centro de la escena y el vivo funciona como una de sus principales cartas.