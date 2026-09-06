Diversidad del teatro infantil: Carlos Gianni da un seminario sobre creatividad

En la historia del género, reivindica naturalmente a Midón, a quien califica como “el primero y el más acertado en cuanto a la creación de teatro musical para los más chicos; tuve el privilegio de que me eligiera para compartir con él muchos de los espectáculos que fueron un éxito de crítica y de público”. “Lamentablemente Hugo no dejó muchos seguidores de su capacidad, pero las obras mantienen la vigencia necesaria para que el público las aprecie muchos años después de haberlas realizado. Esto se debe a que juntos hicimos un teatro no solamente para chicos, sino para toda la familia. Y a que los temas que tratamos en los espectáculos tenían siempre un componente social, que hacía que todos nos sintiéramos involucrados...”, destaca.