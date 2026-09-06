Proyecto Morado acerca la cultura del K-Pop y vuelve la zarzuela

La cita será esta tarde, con entrada libre y gratuita, desde las 19 en el Patio Lola Mora del Ente Cultural de Tucumán (San Martín 251), organizador del SM. Fundado el 18 de diciembre de 2023, Proyecto Morado busca fortalecer la comunidad local ARMY y generar iniciativas que trasciendan el vínculo con la música. Por ello, promueve valores como el respeto, la solidaridad, el amor propio y el compromiso social, presentes en los mensajes y las canciones de BTS; y busca potenciar el intercambio cultural con el país asiático mediante talleres de idioma coreano básico, degustaciones gastronómicas, proyecciones cinematográficas y encuentros dedicados a conocer sus tradiciones y costumbres, junto con encuentros vinculados al universo de esa banda, como celebraciones por nuevos lanzamientos y aniversarios, cumpleaños de sus integrantes y listening parties.