Proyecto Morado acerca la cultura del K-Pop y vuelve la zarzuela

Proyecto Morado Tucumán es la fanbase oficial de BTS en la provincia y desde ese reconocimiento fomenta el encuentro con el K-Pop, un producto cultural de exportación respaldado institucionalmente por Corea del Sur. Su popularidad global lo avala para formar parte de la programación del Septiembre Musical (SM), con una propuesta para compartir un fenómeno artístico y comunitario que se genera alrededor de ese grupo, inscripto dentro de la estética de los Boys Band y con la participación de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.
La cita será esta tarde, con entrada libre y gratuita, desde las 19 en el Patio Lola Mora del Ente Cultural de Tucumán (San Martín 251), organizador del SM. Fundado el 18 de diciembre de 2023, Proyecto Morado busca fortalecer la comunidad local ARMY y generar iniciativas que trasciendan el vínculo con la música. Por ello, promueve valores como el respeto, la solidaridad, el amor propio y el compromiso social, presentes en los mensajes y las canciones de BTS; y busca potenciar el intercambio cultural con el país asiático mediante talleres de idioma coreano básico, degustaciones gastronómicas, proyecciones cinematográficas y encuentros dedicados a conocer sus tradiciones y costumbres, junto con encuentros vinculados al universo de esa banda, como celebraciones por nuevos lanzamientos y aniversarios, cumpleaños de sus integrantes y listening parties.
Además, la organización lleva adelante colectas, donaciones y campañas solidarias en representación de ARMY Tucumán, centrado en la potencia de la juventud para establecer vínculos y desarrollar habilidades vinculadas al trabajo en equipo y al liderazgo. La identidad está representada por el color morado, asociado a la expresión “I Purple You”, creada por V.
En el mismo edificio, pero en la sala Orestes Caviglia (subsuelo), a las 18 se presentará el musical infantil “¿Quién es, dónde está?”, escrito por Selva Cuenca, en versión y dirección de Indio Armanini e interpretado por el Teatro Estable. La obra aborda la misteriosa desaparición de una valiosa corona, hecho que convoca a dos particulares detectives que deben encontrar al responsable, en una puesta en escena inspirada en la estética del comic gótico.
Doble programa
En el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), la propuesta será doble. En el foyer comenzará a las 18 el ciclo gratuito de música de cámara con la formación independiente Suite Ópera Tucumán, con un repertorio popular y conocido de arias de ópera y pasos de zarzuela, a cargo de las sopranos Verónica Missart, Romina Salcedo y María Silvia Soria; los tenores José Alfredo Fara, Christian Arquez y Alberto Yraidini y el barítono David Pucheta Eilbron. La pianista será Eliana Juárez.
“Estamos muy felices de participar en este evento, a pocos días de haber cumplido siete años como formación. Nuestro propósito es rescatar y difundir el maravilloso arte lírico, acercándolo al corazón de nuestra comunidad y haciendo visible que este género está mucho más cerca del público de lo que imaginamos. También nos proponemos brindar un espacio a artistas de distintas ramas del arte y en distintas etapas de su desarrollo que quieran sumarse a hacer proyectos de calidad”, destaca Soria, directora de la compañía.
A las 20, en la sala mayor, se repondrá la zarzuela “La Verbena de la Paloma”, una pieza clave en ese género español en una puesta que reúne a los cuerpos estables de la Provincia en una historia de amor y celos.
Con música original de Tomás Bretón y libreto de Ricardo de la Vega, la dirección general es de Jorge Bulacia Soler, con participación de la Orquesta Estable, el Coro Estable, el Ballet de la Sociedad Española, el Elenco de Variedades y el Elenco de Teatro de Adultos Mayores del Ente Cultural.