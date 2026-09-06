Cuando la discapacidad propia es motivo de risas: el standapero chileno Lucho Miranda se presenta en Tucumán

En su hoja de vida, los desafíos están presentes y así lo describe su biografía oficial. “Sus cuatro extremidades resultaron comprometidas al nacer: rigidez en las manos, dificultades para caminar, un cuerpo que desde el inicio le impuso límites concretos. Pero su historia nunca se construyó desde la resignación. Se atendió desde los tres años en los centros de la Teletón en Valparaíso y Coquimbo. Gracias a su exigente rehabilitación, descubrió su talento para el alto rendimiento y se convirtió en velocista y atleta paralímpico, ganando una medalla de oro en los Juegos Deportivos Nacionales de Chile en 2015. Estudió contabilidad en la Universidad de La Serena y trabajó en la Municipalidad de Vicuña antes de dejarlo todo para dedicarse por completo a la comedia. Ganó popularidad por internet durante la pandemia y participó en el programa Got Talent Chile en 2021”.