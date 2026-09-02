Estados Unidos lanzó monedas de un dólar con el rostro de Donald Trump

Resumen para apurados
- El Tesoro de EE.UU. lanzó este miércoles monedas de un dólar con la cara de Donald Trump para conmemorar los 250 años del país, confirmando que son de curso legal.
- La emisión desafía la ley federal que prohíbe a presidentes en funciones figurar en la moneda. Se venden en paquetes de colección con un recargo de hasta el 144%.
- La medida marca un quiebre en las tradiciones institucionales de EE.UU. y profundiza la estrategia de Trump de estampar su impronta personal en símbolos del Estado.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este miércoles monedas de un dólar con el rostro de Donald Trump, en una nueva iniciativa del presidente republicano para dejar su impronta personal en las instituciones nacionales.
Las monedas fueron acuñadas con motivo del aniversario 250 de la fundación de Estados Unidos, que se celebra este año. Un rollo de 25 monedas salió a la venta por 61 dólares, lo que representa un recargo del 144%, mientras que la bolsa con 100 monedas tiene un precio de U$S154,50.
La Casa de la Moneda confirmó que las piezas tienen valor monetario y no son exclusivamente conmemorativas. Al lanzar la iniciativa, el Tesoro no había aclarado ese punto. Sin embargo, este miércoles informó que las monedas “están en circulación”.
La polémica por la moneda de Donald Trump
La decisión contraviene una ley federal que establece que ningún presidente en ejercicio puede aparecer en la moneda estadounidense.
Trump, sin embargo, ha desafiado de forma agresiva los precedentes y los recursos judiciales en su empeño por transformar las instituciones estadounidenses durante su segundo mandato.
Entre otras medidas, quiso añadir su nombre al Centro Kennedy para las Artes y ordenó demoler el ala este de la Casa Blanca para hacer espacio a un nuevo salón de baile.
Cómo son las nuevas monedas de un dólar
La nueva moneda lleva en uno de sus lados el rostro del presidente republicano junto con las palabras “Liberty” (Libertad) y “In God We Trust” (En Dios confiamos).
También aparecen las fechas 1776-2026, que conmemoran los 250 años de la independencia estadounidense.
En la otra cara se exhibe una versión del sello presidencial de Estados Unidos: un águila que sostiene flechas y una rama de olivo, cubierta por un escudo con la inscripción “250”.