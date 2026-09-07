Cambios en el equilibrio ideológico y político global

La inquietud más sustancial, dice Elordi, es que la reacción de Trump ante una derrota pudiera seguir la línea de que tuvo cuando perdió las elecciones con Joe Biden y ordenó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Es decir, “saltearse todas las reglas y propiciar un auténtico golpe de Estado con el fin de que los suyos no perdieran el poder y los privilegios que han adquirido”, considera el columnista. “Parece una fantasía, pero en la prensa norteamericana no pocos creen que no es imposible”, añade.