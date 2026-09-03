El Niño alimenta la rara sucesión de tormentas en el océano Pacífico

Lowell y Karina son seguidos por la tormenta tropical Marie, a pocos cientos de kilómetros de las costas mexicanas. “Se espera que se convierta en un huracán más tarde en el día (miércoles)”, dijo el NHC. “El calentamiento por El Niño crea las condiciones para estas tormentas, que son impulsadas en gran parte por aguas cálidas”, explicó Julia Cole, climatóloga de la Universidad de Michigan.