Milei reflota Malvinas con una zanahoria para Trump: su apoyo para frenar presencia de China

En lo que no transa Milei es en su ortodoxia: va al frente contra viento y marea, ya sea frente a la oposición, los empresarios, el periodismo o incluso su propia interna, donde algunos intentan frenar tal compulsión dogmática. El Presidente está convencido de que su gran activo es el modo de gestionar la recuperación económica de estos mil días de mandato. Venía repitiendo esa modalidad cerrada una y otra vez, mostrando también la cara oscura de sus modos agraviantes contra quienes no comparten el diagnóstico del todo o nada, dentro y fuera del gobierno. Pero el caso Malvinas —por lo que fuere— pareció hacerlo poner los pies sobre la tierra. Ya se verá si le dura.