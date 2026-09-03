Elecciones en Brasil: Lula, cerca de Bolsonaro y de un escritor que va tercero

La gran novedad en el trabajo de la firma Quaest es el ascenso del escritor Augusto Cury, neófito en la política postulado por el partido de centro Avante, quien aparece en el tercer lugar, con el 10 %, ocho puntos más que lo que tenía en anteriores sondeos. Este nuevo estudio de Quaest, que entrevistó a 2.004 electores entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre, y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales, es el primero de esta empresa desde que los candidatos comenzaron a divulgar su propuesta electoral en medios.