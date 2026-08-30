La Tierra está cada vez más oscura: la alerta de la NASA que preocupa a la ciencia

Por qué la Tierra se está oscureciendo

El estudio identificó varios factores vinculados con la reducción de la capacidad de la Tierra para reflejar la luz solar. Uno de ellos es la disminución de las nubes bajas, que cumplen un papel relevante al funcionar como una especie de espejo natural que devuelve parte de la radiación solar al espacio. Los cambios en la circulación atmosférica estarían relacionados con esta reducción.