GP de Monza: por qué Alpine dominó con Pierre Gasly y Franco Colapinto fue protagonista en la clasificación

Para Colapinto, la clasificación tuvo otro valor. El argentino no produjo una vuelta tan contundente como la de su compañero, pero se mantuvo entre los más rápidos durante toda la sesión. Fue cuarto en la Q1, avanzó octavo en la Q2 y volvió a mejorar en su intento final de la Q3. Su registro de 1m22s200 lo dejó a poco más de cuatro décimas de la pole y le permitió conseguir su mejor posición de largada desde que llegó a la Fórmula 1.