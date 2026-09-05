GP de Monza: por qué Alpine dominó con Pierre Gasly y Franco Colapinto fue protagonista en la clasificación
La clasificación dejó una imagen que parecía improbable al comenzar el fin de semana: Pierre Gasly en la pole position y Franco Colapinto dentro de los ocho mejores. Alpine aprovechó las características del circuito, pero el resultado también fue producto de una ejecución casi perfecta.
Resumen para apurados
- Pierre Gasly logró una histórica pole position y Franco Colapinto largará séptimo con Alpine en Monza, tras una brillante clasificación técnica este sábado en Italia.
- Alpine aprovechó el rebufo y una configuración de baja carga aerodinámica para maximizar la velocidad de sus monoplazas, permitiendo a ambos pilotos ingresar a la Q3.
- El resultado entusiasma a la escudería por la eficacia de sus mejoras, aunque en carrera deberán defender el ritmo y los neumáticos ante rivales de mayor rendimiento.
En Monza, una vuelta rápida no se construye en soledad. La velocidad del auto importa, por supuesto, pero también el momento elegido para salir a la pista, la distancia respecto del coche que va adelante y la capacidad del piloto para aprovechar el rebufo (reducción de la resistencia al aire al circular detrás de otro auto) sin perder carga aerodinámica en las curvas. Alpine entendió mejor que nadie ese juego y convirtió una oportunidad en su mejor clasificación de la temporada.
La pole de Pierre Gasly y el octavo puesto de Franco Colapinto -que se transformará en el séptimo lugar de largada por la penalización a Kimi Antonelli- no pueden explicarse solamente como una casualidad. Si únicamente uno de los autos hubiera aparecido adelante, el resultado podría atribuirse a una vuelta excepcional. Que los dos hayan alcanzado la Q3 indica algo más profundo: el A526 encontró en Monza un escenario especialmente favorable.
El circuito italiano expone las virtudes y los defectos de cada monoplaza. Sus largas rectas premian la velocidad final y castigan a los autos que generan demasiada resistencia al avance. Alpine llegó con una configuración de baja carga y con las actualizaciones instaladas en sus dos coches. El resultado fue un monoplaza más eficiente, capaz de defenderse en los sectores veloces sin perder demasiado tiempo en las chicanas.
Eso no convierte de repente a Alpine en el mejor equipo de la Fórmula 1. Monza tiene características particulares y sería apresurado trasladar este rendimiento al resto del calendario. Pero tampoco corresponde reducir lo sucedido a las condiciones del circuito. Mercedes, McLaren y otros equipos también contaban con motores competitivos y conocían la importancia del rebufo. La diferencia estuvo en cómo Alpine utilizó sus recursos.
Gasly fue la expresión más precisa de ese trabajo. Desde la Q1 mostró que tenía un auto con el que podía atacar y luego consiguió algo que no siempre aparece cuando un equipo de la zona media recibe una oportunidad: no falló. En su último intento pidió tener varios coches adelante, salió detrás de las Ferrari y quedó a la distancia necesaria para beneficiarse del aire sin comprometer su vuelta.
La maniobra exigía exactitud. Muy cerca del coche precedente podía perder estabilidad; demasiado lejos, el rebufo dejaba de ser útil. Alpine lo ubicó a dos segundos de Lewis Hamilton y Gasly completó una vuelta limpia para marcar 1m21s786. Superó a George Russell por apenas 60 milésimas, una diferencia que muestra hasta qué punto cada detalle resultó decisivo.
La pole también permite dimensionar la carrera de Gasly. En 190 grandes premios, solamente había partido una vez desde la primera fila, y lo había hecho gracias a sanciones recibidas por otros pilotos en Qatar 2021. Su recorrido estuvo casi siempre condicionado por autos de mitad de tabla y por aquella breve y difícil experiencia en Red Bull durante 2019. Monza le entregó finalmente la posibilidad de mostrar qué puede hacer cuando el coche y el contexto lo acompañan.
Para Colapinto, la clasificación tuvo otro valor. El argentino no produjo una vuelta tan contundente como la de su compañero, pero se mantuvo entre los más rápidos durante toda la sesión. Fue cuarto en la Q1, avanzó octavo en la Q2 y volvió a mejorar en su intento final de la Q3. Su registro de 1m22s200 lo dejó a poco más de cuatro décimas de la pole y le permitió conseguir su mejor posición de largada desde que llegó a la Fórmula 1.
La distancia respecto de Gasly, sin embargo, ofrece una lectura útil. Colapinto reconoció que le costaron algunas curvas y que no pudo dar entre cada tanda el salto que sí consiguió el francés. No fue una excusa, sino una descripción bastante exacta del punto en el que se encuentra cada uno. Gasly lleva años interpretando cómo cambia la pista durante una clasificación; el argentino todavía está incorporando esa experiencia.
Pero hay una diferencia importante con otras jornadas: esta vez Colapinto no necesitó que su compañero tuviera problemas para acercarse a los puestos importantes. Los dos Alpine fueron competitivos al mismo tiempo. Esa es probablemente la señal más alentadora para el equipo, porque permite pensar que las mejoras introducidas tienen un efecto real y no dependen exclusivamente de una vuelta aislada.
La carrera planteará preguntas diferentes. El rebufo que ayudó a Alpine durante la clasificación también facilitará los intentos de adelantamiento, y sostener el ritmo durante muchas vueltas será más complicado que producir un giro perfecto. Gasly tendrá detrás autos que, en condiciones normales, cuentan con mayores recursos. Colapinto deberá administrar neumáticos, defender su posición y evitar quedar atrapado en los incidentes habituales de la primera chicana.
Alpine no resolvió en una tarde todos los problemas de su temporada. Sí demostró que puede aprovechar un circuito favorable, ejecutar una estrategia precisa y colocar a sus dos pilotos en posiciones desde las que es posible pensar en puntos importantes. La pole de Gasly fue la imagen extraordinaria; la presencia de Colapinto en la Q3, la confirmación de que detrás de esa imagen hubo algo más que una sorpresa.
El equipo de Alpine celebrando la pole de Gasly
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