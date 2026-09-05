EconomíaRural

El ingenio La Corona tiene nuevo propietario

El holding liderado por Santiago Blaquier adquirió el establecimiento ubicado en Concepción. Aspira a concretar otra operación.

Santiago Blaquier
Santiago Blaquier
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En septiembre, el grupo de Santiago Blaquier compró el ingenio La Corona en Tucumán a la familia Arano para potenciar su presencia en el mercado sucroalcoholero.
  • La firma ya había adquirido el ingenio Concepción y ahora asume La Corona en medio de un estrés financiero y deudas por gas que habían paralizado la molienda recientemente.
  • La nueva conducción saneará los pasivos, garantizará los salarios e impulsará el negocio del bioetanol y la exportación, sin descartar sumar otra fábrica en el corto plazo.
Resumen generado con IA

“Con alegría queremos contarles que hemos firmado la operación de compra/venta del Ingenio La Corona y Bioenergia La Corona, entre la familia Arano e Ingenios del Norte, que es la sociedad controlante de Ingenios de Tucumán”. El texto del comunicado sacudió al mercado azucarero, pese a que se sabía que habían negociaciones en marcha. El grupo que controla Santiago Blaquier adquirió el segundo establecimiento fabril. La presente zafra arrancó con el ingenio Concepción en nuevas manos, mientras que a partir del lunes se prevé que Ingenios del Norte controle La Corona.

“Ambas compañías quedaremos involucradas ya que la operación incluye el arriendo de los campos cañeros que la familia Arano mantendrá dentro de su patrimonio. Confiamos que esta operación ayude a qué el sector se siga ordenando (proceso que se viene dando hace varios años) y así podamos ser la industria sucroacoholera pujante que todos soñamos”, continúa el comunicado. La información fue confirmada a LA GACETA por el gerente general de Ingenios del Tucumán, Martín Franzini.

Ingenios de Tucumán confirmó que avanza para comprar el ingenio La Corona

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“Estamos dando un paso muy importante en nuestro proyecto, como una manera de trabajar para potenciar una emprendimiento influyente dentro del mundo azucarero”, indicó el industrial que no descartó la posibilidad de que esa expansión continúe en los próximos meses con otra fábrica.

Franzini puntualizó que, en menos de un año, Ingenios del Norte se animó a dar varios pasos en un contexto de incertidumbre, con el fin de potenciar la actividad sucroalcoholera en Tucumán, con una visión regional y nacional. “Adoptamos la decisión de adquirir La Corona con el mismo espíritu y con la misma mirada con la que desembarcamos en el ingenio Concepción, apuntando a tres mercados: el interno del azúcar, en una alianza fuerte con los cañeros; en el mercado del bioetanol y, en definitiva, en el de las exportaciones, que es clave para el éxito del sector en la búsqueda de competitividad y de más oportunidades”, enumeró Franzini.

Explosión en el ingenio La Corona: murió el operario herido hace una semana

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En Concepción

El ingenio La Corona está ubicado en Concepción. Sus principales actividades son: producción y comercialización de azúcar; destilación de alcohol; generación de alcohol etílico hidratado destinado al uso doméstico y a la producción de alcohol para biocombustible; y actualmente se dedica también a la fabricación de ladrillos ecológicos. En los últimos meses arrastró una deuda que está en proceso de arreglo por el suministro de gas, que obligó a parar la molienda. “Hubo un ajuste por estrés financiero. Entramos con una mirada para subsanar todo eso y honrar las deudas. Llevará su tiempo, pero en pocos meses estará todo solucionado”, indicó Franzini. El ejecutivo expresó que todos los trabajadores del complejo son parte del proyecto. “La prioridad es eso, que no haya atrasos salariales, y que se cumpla lo que se acuerda con proveedores, cañeros y bancos”, continuó.

Embargos por $ 1 millón a los dueños del ingenio La Corona

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El gerente general de Ingenios del Tucumán expresó que la mirada del holding Ingenios del Norte es alentadora. “Un ingenio no se compra pensando en cuatro o cinco años, sino en el largo plazo. Estamos convencidos de que ese es el camino y en 10 meses nos animamos a dar ahora este año”, finalizó.

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