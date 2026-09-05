El ingenio La Corona tiene nuevo propietario

En Concepción

El ingenio La Corona está ubicado en Concepción. Sus principales actividades son: producción y comercialización de azúcar; destilación de alcohol; generación de alcohol etílico hidratado destinado al uso doméstico y a la producción de alcohol para biocombustible; y actualmente se dedica también a la fabricación de ladrillos ecológicos. En los últimos meses arrastró una deuda que está en proceso de arreglo por el suministro de gas, que obligó a parar la molienda. “Hubo un ajuste por estrés financiero. Entramos con una mirada para subsanar todo eso y honrar las deudas. Llevará su tiempo, pero en pocos meses estará todo solucionado”, indicó Franzini. El ejecutivo expresó que todos los trabajadores del complejo son parte del proyecto. “La prioridad es eso, que no haya atrasos salariales, y que se cumpla lo que se acuerda con proveedores, cañeros y bancos”, continuó.