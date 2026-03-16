Colapinto haría dos exhibiciones en Argentina y se reactiva el sueño de la Fórmula 1
El piloto de Alpine se presentaría en abril en Buenos Aires con un evento promocional frente al Monumento a los Españoles. También está prevista otra exhibición en octubre, en medio de gestiones para que el país vuelva a tener un Gran Premio.
Franco Colapinto volverá a acelerar frente al público argentino. El piloto de la escudería Alpine tiene previsto realizar dos exhibiciones en el país durante 2026, en una serie de eventos que buscan acercarlo a los fanáticos y, al mismo tiempo, impulsar el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina.
La primera presentación está proyectada para realizarse entre el 23 y el 26 de abril en la Ciudad de Buenos Aires. Según confirmaron autoridades porteñas, el escenario elegido sería el sector del Monumento a los Españoles, ubicado en el cruce de las avenidas Del Libertador y General Sarmiento, en uno de los puntos más emblemáticos de la capital.
La exhibición formaría parte de una acción promocional organizada en conjunto entre el Gobierno de la Ciudad, el equipo Alpine y el entorno del piloto argentino. Las gestiones están siendo coordinadas por Fabián Turnes, secretario de Deportes de Buenos Aires, quien trabaja en la logística del evento y en el vínculo con la escudería francesa.
La idea es montar un espectáculo urbano que permita ver de cerca a Colapinto al volante de un monoplaza y generar un impacto visual y mediático similar al de otras exhibiciones que la Fórmula 1 realiza en distintas ciudades del mundo.
Pero ese no sería el único momento en el que el joven piloto argentino se presentará ante el público local. Las autoridades también proyectan una segunda exhibición durante el mes de octubre, aunque en este caso el lugar todavía no fue confirmado. Se evalúan diferentes alternativas dentro de Buenos Aires y sus alrededores.
Ambos eventos se dan en un contexto especial para el piloto de 22 años. Colapinto viene de lograr su primer punto de la temporada en el Gran Premio de China, resultado que significó un pequeño pero importante paso dentro de su proceso de adaptación en Alpine. Después de algunas carreras complejas y críticas sobre el rendimiento del equipo, el argentino consiguió meterse entre los diez mejores y sumar en el campeonato.
Ese impulso deportivo también ayuda a potenciar su figura dentro del país, donde su crecimiento en la Fórmula 1 volvió a despertar un fuerte entusiasmo entre los fanáticos del automovilismo.
Sin embargo, el objetivo de estas exhibiciones va más allá del impacto deportivo o promocional. Desde la Ciudad de Buenos Aires buscan que la presencia de Colapinto también sirva para reinstalar la idea del regreso de la Fórmula 1 a la Argentina, algo que no ocurre desde abril de 1998, cuando el Autódromo Oscar y Juan Gálvez fue sede por última vez de un Gran Premio.
En ese sentido, las autoridades destacan que el histórico circuito porteño se encuentra atravesando un proceso de remodelación y actualización de infraestructura. Uno de los proyectos más importantes es la preparación del autódromo para recibir al MotoGP en 2027, lo que implica mejoras en seguridad, instalaciones y servicios.
Ese proceso es visto como un paso clave para aspirar a recuperar competencias internacionales de primer nivel.
Las gestiones también avanzan en el plano político y comercial. Está previsto que Fabián Turnes mantenga en mayo una reunión con Liberty Media, la empresa que gestiona los derechos comerciales de la Fórmula 1. El encuentro buscará explorar la posibilidad de que Buenos Aires vuelva a integrar el calendario en los próximos años.
En ese escenario, las exhibiciones de Colapinto podrían funcionar como una especie de “carta de presentación” para mostrar el interés del público argentino y la capacidad de la ciudad para organizar eventos vinculados a la máxima categoría.
Mientras tanto, para los fanáticos será una oportunidad única: volver a ver de cerca un Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires y acompañar a un piloto argentino que intenta consolidarse en la élite del automovilismo mundial. Si todo se confirma, abril marcará el primer capítulo de ese reencuentro entre Colapinto y su gente.