Colapinto haría dos exhibiciones en Argentina y se reactiva el sueño de la Fórmula 1

Sin embargo, el objetivo de estas exhibiciones va más allá del impacto deportivo o promocional. Desde la Ciudad de Buenos Aires buscan que la presencia de Colapinto también sirva para reinstalar la idea del regreso de la Fórmula 1 a la Argentina, algo que no ocurre desde abril de 1998, cuando el Autódromo Oscar y Juan Gálvez fue sede por última vez de un Gran Premio.