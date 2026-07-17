¿Quién era Anthoine Hubert, el piloto al que Pierre Gasly homenajea todos los años en Spa-Francorchamps?

Resumen para apurados
- Pierre Gasly y la F1 homenajearon al piloto Anthoine Hubert en el GP de Bélgica en Spa-Francorchamps este fin de semana para recordar su trágico fallecimiento en 2019.
- Hubert murió en la curva Eau Rouge. Gasly, su amigo de la infancia, lidera cada año una caminata en su honor en un circuito donde también falleció Dilano van 't Hoff en 2023.
- La conmemoración subraya el peligro histórico de Spa, un trazado que exige máxima seguridad y que desafía a jóvenes talentos como el argentino Franco Colapinto.
La Fórmula 1 desembarcó este fin de semana en el legendario circuito de Spa-Francorchamps para disputar el GP Bélgica, una carrera en donde la velocidad y la nostalgia se entrelazan de manera inevitable, sobre todo para los pilotos de Alpine. Más allá de los desafíos deportivos, el paddock se detiene una vez más para rendir tributo a la memoria. El piloto francés Pierre Gasly encabezó la ceremonia en honor a su amigo Anthoine Hubert, trágicamente fallecido en este trazado, en donde también perdió la vida Dilano van 't Hoff, que compartía equipo junto al argentino Franco Colapinto.
La relación entre Gasly y Hubert forjó un vínculo de hermandad que comenzó a los ocho años en las pistas de karting y se consolidó compartiendo habitaciones y el sueño común de alcanzar el éxito. El destino los unió por última vez a finales de agosto de 2019, justo cuando Pierre asimilaba su descenso de Red Bull a Toro Rosso. En medio de la frustración, recibió un mensaje de Anthoine que quedó grabado a fuego en su mente: "Vas a demostrarles que están equivocados". Días después, el fatídico sábado 31 de agosto, Hubert perdió la vida a los 22 años tras un violento impacto en la mítica variante de Eau Rouge.
Desde entonces, Gasly ha transformado cada regreso a suelo belga en un ritual sagrado de conmemoración. Como ya es tradición, ayer, la comunidad de la Fórmula 1 se unió en "La Carrera por Anthoine", un emotivo recorrido a pie por la pista en honor al joven talento.
La trágica muerte de Dilano van 't Hoff, compañero de Franco Colapinto
La pesada carga histórica de Spa-Francorchamps no es exclusiva de los pilotos europeos. El argentino Franco Colapinto también guarda una dolorosa conexión con este exigente circuito de las Ardenas. En julio de 2023, mientras competía en categorías de formación, el pilarense sufrió la pérdida de su compañero de equipo en la escudería MP Motorsport, el neerlandés Dilano van 't Hoff, quien falleció tras un terrible accidente bajo una intensa lluvia. "No deberían pasar estas cosas en 2023", sentenció con crudeza el joven sudamericano en aquella oportunidad, reflejando el peligro de este deporte.
Spa-Francorchamps y la peligrosa curva Eau Rouge
El GP Bélgica se presenta nuevamente como una de las citas más complejas del calendario, con pronósticos de precipitaciones que añaden dramatismo a las curvas rápidas de Eau Rouge y Raidillon. Es un escenario indomable que históricamente ha desafiado a leyendas como Juan Manuel Fangio o Ayrton Senna. Este fin de semana, mientras los semáforos se apagan y la acción en pista comienza, Colapinto buscará consolidar su protagonismo, mientras que Gasly correrá impulsado por el recuerdo de su eterno amigo.