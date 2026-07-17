¿Quién era Anthoine Hubert, el piloto al que Pierre Gasly homenajea todos los años en Spa-Francorchamps?

La Fórmula 1 desembarcó este fin de semana en el legendario circuito de Spa-Francorchamps para disputar el GP Bélgica, una carrera en donde la velocidad y la nostalgia se entrelazan de manera inevitable, sobre todo para los pilotos de Alpine. Más allá de los desafíos deportivos, el paddock se detiene una vez más para rendir tributo a la memoria. El piloto francés Pierre Gasly encabezó la ceremonia en honor a su amigo Anthoine Hubert, trágicamente fallecido en este trazado, en donde también perdió la vida Dilano van 't Hoff, que compartía equipo junto al argentino Franco Colapinto.