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¿Quién era Anthoine Hubert, el piloto al que Pierre Gasly homenajea todos los años en Spa-Francorchamps?

El fin de semana del Gran Premio de Bélgica comenzó con todos los pilotos participando de "La Carrera por Anthoine". El dolor de Colapinto.

UN RITUAL. Cada año, Pierre Gasly deja una ofrenda para recordar a su amigo Anthoine Hubert.
UN RITUAL. Cada año, Pierre Gasly deja una ofrenda para recordar a su amigo Anthoine Hubert. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Pierre Gasly y la F1 homenajearon al piloto Anthoine Hubert en el GP de Bélgica en Spa-Francorchamps este fin de semana para recordar su trágico fallecimiento en 2019.
  • Hubert murió en la curva Eau Rouge. Gasly, su amigo de la infancia, lidera cada año una caminata en su honor en un circuito donde también falleció Dilano van 't Hoff en 2023.
  • La conmemoración subraya el peligro histórico de Spa, un trazado que exige máxima seguridad y que desafía a jóvenes talentos como el argentino Franco Colapinto.
Resumen generado con IA

La Fórmula 1 desembarcó este fin de semana en el legendario circuito de Spa-Francorchamps para disputar el GP Bélgica, una carrera en donde la velocidad y la nostalgia se entrelazan de manera inevitable, sobre todo para los pilotos de Alpine. Más allá de los desafíos deportivos, el paddock se detiene una vez más para rendir tributo a la memoria. El piloto francés Pierre Gasly encabezó la ceremonia en honor a su amigo Anthoine Hubert, trágicamente fallecido en este trazado, en donde también perdió la vida Dilano van 't Hoff, que compartía equipo junto al argentino Franco Colapinto.

La relación entre Gasly y Hubert forjó un vínculo de hermandad que comenzó a los ocho años en las pistas de karting y se consolidó compartiendo habitaciones y el sueño común de alcanzar el éxito. El destino los unió por última vez a finales de agosto de 2019, justo cuando Pierre asimilaba su descenso de Red Bull a Toro Rosso. En medio de la frustración, recibió un mensaje de Anthoine que quedó grabado a fuego en su mente: "Vas a demostrarles que están equivocados". Días después, el fatídico sábado 31 de agosto, Hubert perdió la vida a los 22 años tras un violento impacto en la mítica variante de Eau Rouge.

Los alocados festejos de Colapinto y su llegada a Bélgica con la camiseta de la Selección

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Desde entonces, Gasly ha transformado cada regreso a suelo belga en un ritual sagrado de conmemoración. Como ya es tradición, ayer, la comunidad de la Fórmula 1 se unió en "La Carrera por Anthoine", un emotivo recorrido a pie por la pista en honor al joven talento.

UNA VIDA JUNTOS. Hubert (rojo) y Gasly (celeste) se conocieron compitiendo en karting, cuando eran niños. UNA VIDA JUNTOS. Hubert (rojo) y Gasly (celeste) se conocieron compitiendo en karting, cuando eran niños. ARCHIVO

La trágica muerte de Dilano van 't Hoff, compañero de Franco Colapinto

La pesada carga histórica de Spa-Francorchamps no es exclusiva de los pilotos europeos. El argentino Franco Colapinto también guarda una dolorosa conexión con este exigente circuito de las Ardenas. En julio de 2023, mientras competía en categorías de formación, el pilarense sufrió la pérdida de su compañero de equipo en la escudería MP Motorsport, el neerlandés Dilano van 't Hoff, quien falleció tras un terrible accidente bajo una intensa lluvia. "No deberían pasar estas cosas en 2023", sentenció con crudeza el joven sudamericano en aquella oportunidad, reflejando el peligro de este deporte.

HOMENAJE. Franco Colapinto (gorra azul al centro) participó junto a todos los pilotos de la F-1 en la carrera de Antoine. HOMENAJE. Franco Colapinto (gorra azul al centro) participó junto a todos los pilotos de la F-1 en la carrera de Antoine. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM

Alpine prepara mejoras para el GP de Bélgica: la esperanza de Franco Colapinto para volver a pelear adelante

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Spa-Francorchamps y la peligrosa curva Eau Rouge

El GP Bélgica se presenta nuevamente como una de las citas más complejas del calendario, con pronósticos de precipitaciones que añaden dramatismo a las curvas rápidas de Eau Rouge y Raidillon. Es un escenario indomable que históricamente ha desafiado a leyendas como Juan Manuel Fangio o Ayrton Senna. Este fin de semana, mientras los semáforos se apagan y la acción en pista comienza, Colapinto buscará consolidar su protagonismo, mientras que Gasly correrá impulsado por el recuerdo de su eterno amigo.

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