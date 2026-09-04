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Colapinto estrenó las mejoras del Alpine y dejó buenas señales antes de la clasificación en Monza

El argentino terminó noveno en la primera práctica y 11° en la segunda del GP de Italia. Superó a Pierre Gasly, aunque reconoció que el auto perdió agarre durante la tarde.

Lionel Messi.
Lionel Messi.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto probó las mejoras de Alpine este viernes en Monza durante las prácticas libres del Gran Premio de Italia para optimizar el rendimiento del auto.
  • El piloto finalizó 9° en la FP1 y 11° en la FP2 tras perder agarre por el calor, aunque superó a Gasly en una jornada donde Alpine sufrió la quita de puntos de Mónaco.
  • El argentino buscará ajustar el equilibrio del monoplaza este sábado en la FP3 para lograr una buena posición de largada en la clasificación del Gran Premio.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto cerró un viernes agridulce en el circuito de Monza. El argentino tuvo un comienzo alentador en el Gran Premio de Italia, pero encontró mayores dificultades durante la segunda práctica libre. La principal novedad fue el estreno del paquete de actualizaciones de Alpine que Pierre Gasly ya había utilizado dos semanas atrás.

Por primera vez, Colapinto pudo trabajar con esas mejoras y comenzó dejando buenas señales. En la FP1 marcó 1:24.028 con neumáticos medios y terminó en la novena posición.

El resultado pudo haber sido incluso mejor. Una pérdida momentánea de potencia le impidió realizar la simulación de clasificación con neumáticos blandos. Sin embargo, el ritmo mostrado durante las tandas largas dejó conforme al argentino.

Un paso atrás durante la FP2

Las condiciones cambiaron durante la segunda sesión, con una temperatura de pista que alcanzó los 53,4°C. Colapinto colocó neumáticos blandos, bajó su registro hasta 1:23.619 y llegó a ubicarse momentáneamente en la quinta posición.

Con el avance de la tanda terminó cayendo hasta el 11° puesto. El principal problema estuvo en la pérdida de agarre del Alpine, especialmente en la mitad y salida de las curvas.

“Estuvimos un poquito perdidos”, reconoció Colapinto después de bajarse del auto. Además, consideró que el equipo había dado “un paso para atrás” respecto de las sensaciones de la primera práctica.

Pese a los inconvenientes, consiguió terminar por delante de Gasly. El francés fue 14°, a 0,154 segundos de su compañero, después de haber cedido su auto al rookie Paul Aron durante la FP1.

Un viernes complicado para Alpine

Fuera de la pista, Alpine también recibió un golpe. La FIA ratificó la quita del tercer puesto conseguido por Gasly en el Gran Premio de Mónaco por una sanción vinculada a un exceso de velocidad en boxes.

La resolución significó la pérdida de nueve puntos para la escudería, que pasó de 63 a 54 unidades en el Campeonato de Constructores.

Colapinto, mientras tanto, ocupa el 12° lugar del Mundial de Pilotos con 19 puntos y tendrá este sábado una nueva oportunidad para terminar de encontrar el equilibrio del auto. La FP3 comenzará a las 7.30 de Argentina y la clasificación se disputará desde las 11.

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