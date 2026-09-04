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Briatore explotó contra la FIA tras la sanción a Gasly: “Uno de los jueces estaba vinculado con McLaren”

El director de Alpine cuestionó la independencia del tribunal que confirmó la quita del podio conseguido por el francés en Mónaco. Pese a sus acusaciones, aseguró que aceptarán la resolución.

Flavio Briatore.
Flavio Briatore.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Monza, Flavio Briatore (Alpine) criticó a la FIA tras ratificar la sanción a Pierre Gasly en Mónaco, acusando a un juez del tribunal de tener vínculos con McLaren.
  • La Corte de Apelaciones confirmó dos penalizaciones a Gasly, relegándolo del tercer al séptimo puesto tres meses después de la carrera tras el reclamo de McLaren.
  • Aunque Alpine acatará la quita del podio, las acusaciones de Briatore reavivan el debate sobre la imparcialidad y la transparencia de los tribunales de la FIA.
Resumen generado con IA

La polémica por el Gran Premio de Mónaco sumó un nuevo capítulo casi tres meses después de la carrera. Flavio Briatore, director de Alpine, cargó duramente contra la FIA después de que la Corte Internacional de Apelación ratificara las sanciones contra Pierre Gasly y le quitara definitivamente el tercer puesto.

El tribunal confirmó las dos penalizaciones de cinco segundos que había recibido el francés, por lo que Gasly cayó del tercer al séptimo lugar. Como consecuencia, Isack Hadjar heredó el último escalón del podio.

Durante la conferencia de prensa del Gran Premio de Italia, Briatore apuntó especialmente contra Filippo Marchino, uno de los cuatro integrantes del tribunal que intervino en la apelación.

“Creo que es muy injusto, antes que nada, pero aceptamos la decisión”, expresó el italiano.

Sin embargo, su cuestionamiento más fuerte estuvo relacionado con la supuesta falta de independencia de Marchino. “Lo que es injusto es que uno de los jueces estuviera vinculado con McLaren. Un juez normalmente tiene que ser completamente independiente”, sostuvo.

Briatore fue todavía más lejos y aseguró que, durante la audiencia, Marchino “actuó como un fiscal”, una acusación que volvió a poner bajo discusión el procedimiento utilizado para resolver el caso.

McLaren había sido uno de los equipos involucrados en la apelación de la decisión inicial, por lo que el supuesto vínculo denunciado por Briatore elevó la tensión en Monza.

Hasta el momento, sin embargo, la FIA no determinó que haya existido un conflicto de intereses. El organismo sostiene además que la Corte Internacional de Apelación constituye la última instancia para este tipo de disputas y funciona de manera independiente.

Alpine, por lo tanto, deberá aceptar una resolución que modificó definitivamente el resultado de Mónaco. Pero Briatore dejó claro que, para él, la discusión sobre cómo se tomó esa decisión está lejos de terminar.

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