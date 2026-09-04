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Escándalo total en la F1: Briatore acusó a McLaren de regalarle dos autos a un juez y hubo un tenso cara a cara en vivo

El asesor de Alpine denunció que uno de los magistrados del Tribunal de la FIA que le retiró el podio a Pierre Gasly en Mónaco mantiene estrechos lazos con la escudería de Woking. Andrea Stella, jefe del equipo rival, le respondió con dureza en plena conferencia de prensa.

POLÉMICA. Briatore disparó con todo contra McLaren por la decisión de la FIA de quitarle el tercer puesto del GP de Mónaco a Pierre Gasly.
POLÉMICA. Briatore disparó con todo contra McLaren por la decisión de la FIA de quitarle el tercer puesto del GP de Mónaco a Pierre Gasly.
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Flavio Briatore acusó a McLaren en Monza de beneficiarse por nexos con un juez de la FIA, tras revocarse el podio de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco.
  • El fallo del tribunal le quitó el tercer puesto a Gasly tras reclamos de McLaren y Red Bull. Briatore denunció que un magistrado recibió autos donados por la escudería británica.
  • La sanción resta nueve puntos vitales a Alpine frente a Racing Bulls en el Campeonato de Constructores, lo que compromete sumas millonarias para su próximo presupuesto.
Resumen generado con IA

El fin de semana del Gran Premio de Italia se encendió de inmediato con un fuerte escándalo en el paddock de Monza. Minutos después de que el Tribunal Internacional de Apelaciones de la FIA resolviera retirarle a Pierre Gasly el tercer puesto obtenido en el Gran Premio de Mónaco 89 días después de disputada la carrera, Flavio Briatore desató un terremoto mediático durante la conferencia oficial de jefes de equipo al acusar a McLaren de contar con un juez afín en la resolución del caso.

Sin vueltas y sentado al lado de Andrea Stella, director del equipo británico, el líder de Alpine cuestionó la legitimidad del fallo y apuntó directamente contra uno de los cuatro integrantes del jurado, el estadounidense Filippo Marchino. “Uno de los jueces actuó como un fiscal y después descubrimos la razón: tiene una estrecha relación con McLaren. Dio un discurso para ellos en Beverly Hills y le donaron dos o tres autos a su fundación, One Drop. Es injusto que un juez esté vinculado con un equipo que estaba reclamando contra nosotros; pretendemos que sean independientes”, disparó el dirigente italiano de 76 años mientras exhibía documentación ante los periodistas presentes.

La respuesta de Stella no se hizo esperar y elevó la tensión en la sala de prensa. El directivo de McLaren calificó las acusaciones como "insultantes para la reputación del equipo" y advirtió que Briatore "tendrá que asumir la responsabilidad de lo que dice en un foro público", al tiempo que defendió la transparencia de la apelación presentada en conjunto con Red Bull para exigir la correcta aplicación del reglamento deportivo tras las confusas sanciones aplicadas en el ingreso a boxes del trazado monegasco.

La determinación de la FIA representó un revés demoledor para Alpine, tanto en lo deportivo como en lo económico. Al caer Gasly nuevamente al séptimo lugar —lo que permitió el ascenso de Isack Hadjar al podio y de Oscar Piastri al cuarto puesto—, la escudería francesa perdió de golpe nueve puntos fundamentales en el Campeonato de Constructores. De esta forma, pasó de estar a sólo tres unidades del quinto puesto en manos de Racing Bulls a quedar distanciada por 16 puntos, una diferencia que pone en juego sumas millonarias de cara al presupuesto de la próxima temporada.

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