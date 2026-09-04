Escándalo total en la F1: Briatore acusó a McLaren de regalarle dos autos a un juez y hubo un tenso cara a cara en vivo

Sin vueltas y sentado al lado de Andrea Stella, director del equipo británico, el líder de Alpine cuestionó la legitimidad del fallo y apuntó directamente contra uno de los cuatro integrantes del jurado, el estadounidense Filippo Marchino. “Uno de los jueces actuó como un fiscal y después descubrimos la razón: tiene una estrecha relación con McLaren. Dio un discurso para ellos en Beverly Hills y le donaron dos o tres autos a su fundación, One Drop. Es injusto que un juez esté vinculado con un equipo que estaba reclamando contra nosotros; pretendemos que sean independientes”, disparó el dirigente italiano de 76 años mientras exhibía documentación ante los periodistas presentes.