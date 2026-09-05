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Temblor afectó a Tucumán, Salta y Jujuy: ¿a qué hora se produjo y cuál fue la magnitud?

El Inpres informó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de seis kilómetros.

Temblor afectó a Tucumán, Salta y Jujuy: ¿a qué hora se produjo y cuál fue la magnitud?
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • Un sismo de magnitud 4,7 se registró este sábado a las 8.37 en Tucumán, Salta y Jujuy, con epicentro cerca de Cafayate, según reportó el Inpres.
  • El temblor tuvo una profundidad de seis kilómetros y se percibió con intensidad débil a media, principalmente en edificios altos y áreas cercanas al epicentro.
  • Defensa Civil descartó víctimas y daños materiales, mientras los organismos de emergencia continúan con el monitoreo preventivo en la región del NOA.
Resumen generado con IA

La tranquilidad de la mañana de sábado se vio interrumpida por un sismo que fue percibido en Tucumán, Salta y Jujuy. El movimiento se produjo a las 8.37 y alcanzó una magnitud de 4,7, según el reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

El epicentro se ubicó a 74 kilómetros al oeste de Cafayate y a 71 kilómetros al este de Antofagasta de la Sierra, en las coordenadas -25.974 de latitud y -66.703 de longitud. El sismo tuvo una profundidad de seis kilómetros.

Un sismo de magnitud 4,7 se sintió en San Miguel de Tucumán, Salta y San Salvador de Jujuy este sábado

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Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil de las provincias afectadas confirmaron que no se registraron víctimas, personas heridas ni daños materiales de consideración.

Cómo se sintió el temblor en Tucumán

Según el reporte del Inpres, el movimiento tuvo una intensidad débil en San Miguel de Tucumán y Ciudad de Salta. En ambas zonas fue advertido principalmente por personas que se encontraban en reposo o en los pisos superiores de edificios.

Las claves del sismo registrado este sábado

- Hora: 8.37.

- Magnitud: 4,7.

- Profundidad: seis kilómetros.

- Epicentro: 74 kilómetros al oeste de Cafayate y 71 kilómetros al este de Antofagasta de la Sierra.

Un temblor sorprendió a los tucumanos: por qué ocurren estos movimientos y cuáles son las señales previas

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- Tucumán: intensidad débil en San Miguel de Tucumán.

- Salta: intensidad débil en Ciudad de Salta, media en Molinos y de III a IV en Cafayate.

- Jujuy: intensidad de II a III en San Salvador de Jujuy.

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