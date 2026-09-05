Un sismo de magnitud 4,7 se sintió en San Miguel de Tucumán, Salta y San Salvador de Jujuy este sábado

Resumen para apurados
- Un sismo de magnitud 4,7 se registró este sábado a las 8.37 en Salta y fue percibido en San Miguel de Tucumán y San Salvador de Jujuy, reportó el Inpres.
- El epicentro ocurrió a 74 km de Cafayate con 6 km de profundidad, sintiéndose con intensidad media en Molinos y de manera leve en edificios de Tucumán y Jujuy.
- El fenómeno no causó víctimas ni daños graves, mientras las autoridades reiteran pautas de prevención y calma ante la posibilidad de nuevos movimientos en el NOA.
Un sismo de magnitud 4,7 se registró este sábado a la mañana en Salta y fue percibido en San Miguel de Tucumán y San Salvador de Jujuy, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).
El movimiento se produjo a las 8.37 y tuvo epicentro a 74 kilómetros al oeste de Cafayate y a 71 kilómetros al este de Antofagasta de la Sierra, en las coordenadas -25.974 de latitud y -66.703 de longitud. Tuvo una profundidad de seis kilómetros.
Cuál fue la intensidad del sismo
Según el reporte del Inpres, el temblor tuvo una intensidad débil en San Miguel de Tucumán y Ciudad de Salta. En ambas zonas fue advertido principalmente por personas en reposo o que se encontraban en los pisos superiores de edificios.
En Molinos, Salta, en tanto, la intensidad fue media. Allí, el movimiento generó oscilación visible de objetos colgantes y puertas.
En Cafayate, Salta, el Inpres informó una intensidad de III a IV. El sismo fue percibido por pobladores en reposo y provocó movimiento de artefactos livianos. Mientras que en San Salvador de Jujuy, la intensidad fue de II a III. El movimiento fue sentido de forma muy leve por personas en reposo en sectores residenciales.
Qué hacer y cómo actuar ante un movimiento telúrico
Un sismo es un proceso físico de liberación súbita de energía de deformación acumulada en las rocas del interior del planeta. Se propaga en forma de ondas sísmicas, las cuales son percibidas en la superficie como una vibración.
Por eso, te compartimos estas recomendaciones, realizadas por expertos:
- Es fundamental mantener la calma y transmitirla a los demás.
- Manténgase alejado de ventanas, espejos, cuadros y chimeneas.
- En caso de mucho peligro protéjase debajo de una mesa, escritorio, cama, cualquier protección es mejor que ninguna.
- Si está en un edificio descienda por las escaleras -con calma- y nunca utilice los ascensores porque la energía puede interrumpirse.
- Si va manejando un auto, pare, no olvide que los movimientos duran segundos.
- Si está caminando en la calle, manténgase alejado de los edificios altos, postes de energía eléctrica y de otros objetos que le puedan caer encima. Si puede diríjase a lugares abiertos como plazas o parques.