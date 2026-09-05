Un temblor sorprendió a los tucumanos: por qué ocurren estos movimientos y cuáles son las señales previas

Generalmente, “terremoto” se utiliza para describir sismos de gran intensidad y mayor magnitud que conllevan efectos destructivos de construcciones realizadas por el hombre y/o pérdidas de vidas humanas. Mientras que, por su parte, el término “temblor” es más bien recurrido cotidianamente para clasificar los sismos de regular intensidad que generalmente tienen una magnitud menor a seis y no causan graves daños.