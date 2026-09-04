Política

La respuesta del jaldismo al senador Manzur: "No eran caniches, sino gatos"

Dirigentes del entorno del gobernador refutaron los dichos del ex mandatario, quien dijo que Milei tiene "dos candidatos" en Tucumán.

OTROS TIEMPOS. Jaldo, hoy gobernador, y Manzur, actual senador, durante un acto oficial. Foto ilustrativa de archivo
OTROS TIEMPOS. Jaldo, hoy gobernador, y Manzur, actual senador, durante un acto oficial. Foto ilustrativa de archivo
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Dirigentes afines a Osvaldo Jaldo cruzaron a Juan Manzur en Tucumán, luego de que el senador afirmara que Javier Milei cuenta con dos candidatos locales.
  • La disputa surgió tras las declaraciones de Manzur sobre el vínculo del oficialismo tucumano con la Casa Rosada, reavivando viejas tensiones en el PJ.
  • Este enfrentamiento profundiza la división en el peronismo de la provincia y anticipa una fuerte puja por el liderazgo partidario rumbo a las elecciones.
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