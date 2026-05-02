Un viaje a Uganda, un sponsor y U$S200.000: la trama inesperada detrás del salto de Gasly a la F1

Al día siguiente, el supuesto empresario volvió a postergar el encuentro y envió en su lugar a un abogado. La situación, lejos de aclararse, se volvió aún más confusa. El representante no tenía información concreta sobre el acuerdo y, en medio de la conversación, propuso una salida tan insólita como poco confiable: entregar el dinero en lingotes de oro.