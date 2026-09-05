Javier Milei, en Misiones: “No voy a cambiar la política fiscal ni monetaria”

“Un cambio profundo”: Caputo criticó la estructura impositiva y dijo que no hará populismo con la mora

Durante su participación en la Conferencia Anual del IAEF, el ministro de Economía, Luis Caputo, reafirmó el camino del programa económico del Gobierno, cuestionó la política económica del kirchnerismo y reconoció que hay ciertos sectores que no terminan de acoplarse al cambio de modelo. También adelantó que la reforma tributaria será posible en un hipotético segundo mandato del Gobierno, acompañado por el apoyo de los gobernadores para “hacer un cambio profundo”. “La estructura impositiva de Argentina es malísima, desde lo nacional hasta lo provincial y municipal. Son todos impuestos muy distorsivos”, criticó. Consultado sobre el porcentaje de mora e irregularidad de pago, el ministro mantuvo la postura de no realizar intervención estatal y soltó que es “parte del proceso de aprendizaje”. “No podemos usar la plata de los contribuyentes para compensar a entidades financieras, cuyo trabajo es dar crédito. Si estuviéramos haciendo eso, la oposición diría que yo estoy compensando a mis ‘amigos financieros’. Lo único que les importa es generar algún daño político”, cuestionó. “Eso sería hacer populismo y sería ser absolutamente inmoral”, indicó, y ratificó que la solución se dará entre privados, dado que “no es algo que pueda generar un problema sistémico”.