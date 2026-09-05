Javier Milei, en Misiones: “No voy a cambiar la política fiscal ni monetaria”

Resumen para apurados
- En Iguazú, Javier Milei ratificó este viernes que mantendrá su política fiscal y monetaria para erradicar la inflación, al cerrar la convención del IAEF en Misiones.
- En su primera visita a Misiones y entre protestas sociales, el Presidente defendió el equilibrio fiscal y las reformas legislativas ante empresarios y gobernadores presentes.
- El Gobierno anticipó una aceleración de reformas y licitaciones, confiando en el régimen de inversiones RIGI para consolidar la recuperación económica a largo plazo.
En su reaparición pública, tras la cadena nacional, y en su primera visita oficial a Misiones, el presidente de la Nación, Javier Milei, remarcó que no cederá al plan económico que instrumenta su administración y que tiende a defender el equilibrio fiscal, sin emisión monetaria.
“No voy a cambiar ni la política fiscal ni monetaria. Voy a seguir apretando la cantidad de dinero hasta derrotar a la inflación”, afirmó el jefe de Estado en el cierre de la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) realizada en Iguazú.
“Mi trabajo es explicarles cómo estamos construyendo desde la dimensión económica institucional la credibilidad necesaria para que el Estado argentino pueda quitarle de una vez y para siempre las cadenas al sector privado”, indicó en otro párrafo de su mensaje ante los ejecutivos.
“Estamos recomponiendo día a día la credibilidad pública”, afirmó Milei al comienzo de su discurso que escucharon los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Catamarca, Raúl Jalil; y de Corrientes, Juan Pablo Valdés. “Acá entré por el bronce...Me pasé toda mi vida predicando lo que había que hacer. No voy a llegar a este momento para cambiar las cosas y borrar con el codo lo que escribí con la mano”, continuó el mandatario.
“Renuncié a mi jubilación de privilegio; mi contrato con los argentinos es de cuatro años con opción a ocho, pero luego tengo que ir a ganarme la vida en el sector privado”, agregó. Además, volvió a ratificar el rumbo de la gestión en la política económica y valoró el avance de reformas históricas y necesarias para el progreso del país en el Congreso de la Nación: la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II. “Lo más importante para tomar decisiones en estos próximos años es observar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde estamos yendo”, acotó.
Cinturones abrochados
En otro tramo de su discurso, el Presidente expresó: “si con este Congreso hicimos estas reformas, ahí si abróchense los cinturones porque vamos a acelerar a fondo”. Invitó a los ejecutivos a desafiar a la política. “No escuchemos el canto de sirena de quienes cada cuatro años prometen el oro y en cada oportunidad que se les dio solo entregaron miseria”. Si hoy como país podemos estar discutiendo nuevos problemas significa que estamos avanzando en el camino que nos propusimos como Nación”, expresó.
“Miremos hacia adelante y démosle el gusto a los amantes del pasado de dejarlos atrás en el libro de la historia”, subrayó.
Asimismo, ponderó la toma de decisiones para una economía abierta como “la concesión de 9.000 kilómetros de ruta al sector privado” y la futura “licitación de entre 6.000 y 12.000 kilómetros más”.
“Además tenemos el RIGI generando un caudal de inversiones que nunca se vio en nuestro país”, agregó, “con más de 45.000 millones de dólares en inversión ya aprobados y más de 150.000 millones de dólares a la espera de aprobación”, y mencionó la inversión para generar la expansión de los sectores energéticos. “Estoy haciendo crecer la economía como nunca antes, y además bajamos diez veces la inflación; esto tiene el doble de valor, porque contrasta modelos muy claramente”, potenció.
Cumbre y protestas
Bajo el lema “Argentina: de la estabilidad al crecimiento. Cómo generar competitividad sostenida”, el encuentro reunió a legisladores, empresarios y gerentes de compañías e instituciones de finanzas, administración, planeamiento, control de gestión, tesorería, contaduría y compras.
El titular de IAEF, Pablo Miedziak, resumió el espíritu del encuentro al señalar que “no hay crecimiento sin inversión, ni inversión sin reglas claras”. Según una encuesta difundida entre los participantes, el 68% de las empresas líderes espera un crecimiento de sus ventas en 2027, con la energía, el agro y la infraestructura como sectores prioritarios.
El mandatario llegó a misiones en medio de varias protestas protagonizadas por estatales, por productores yerbateros y por organizaciones políticas. El jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning; y fue recibido por el titular del IAEF, Pablo Miedziak; su vicepresidenta, Sigrid Tolaba; y el presidente del Comité Organizador, Ezequiel Mirazón.
Previamente participaron en la Convención los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno. Además, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora nacional Patricia Bullrich, de forma virtual
“Un cambio profundo”: Caputo criticó la estructura impositiva y dijo que no hará populismo con la mora
Durante su participación en la Conferencia Anual del IAEF, el ministro de Economía, Luis Caputo, reafirmó el camino del programa económico del Gobierno, cuestionó la política económica del kirchnerismo y reconoció que hay ciertos sectores que no terminan de acoplarse al cambio de modelo. También adelantó que la reforma tributaria será posible en un hipotético segundo mandato del Gobierno, acompañado por el apoyo de los gobernadores para “hacer un cambio profundo”. “La estructura impositiva de Argentina es malísima, desde lo nacional hasta lo provincial y municipal. Son todos impuestos muy distorsivos”, criticó. Consultado sobre el porcentaje de mora e irregularidad de pago, el ministro mantuvo la postura de no realizar intervención estatal y soltó que es “parte del proceso de aprendizaje”. “No podemos usar la plata de los contribuyentes para compensar a entidades financieras, cuyo trabajo es dar crédito. Si estuviéramos haciendo eso, la oposición diría que yo estoy compensando a mis ‘amigos financieros’. Lo único que les importa es generar algún daño político”, cuestionó. “Eso sería hacer populismo y sería ser absolutamente inmoral”, indicó, y ratificó que la solución se dará entre privados, dado que “no es algo que pueda generar un problema sistémico”.