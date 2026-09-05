Hay consenso en la soberanía de Malvinas, pero dudas sobre la estrategia de Milei

El politólogo Javier Ghio interpretó la decisión presidencial como una jugada política que permitió instalar un tema con amplio respaldo social en un momento en el que la imagen del Gobierno atraviesa dificultades. Según planteó en una entrevista con LG PLAY, Malvinas ofrece al oficialismo la posibilidad de ampliar su vínculo más allá de su núcleo duro de votantes y, eventualmente, llevar la discusión al Congreso mediante nuevas medidas. También analizó que la oposición queda frente a una situación incómoda, porque cuestionar el reclamo de soberanía supone enfrentarse con un tema que genera consenso social. En ese sentido, citó una encuesta de Aresco según la cual el 81,5% de los consultados está de acuerdo con fortalecer el reclamo argentino que tomó fuerza en el último Mundial de fútbol.