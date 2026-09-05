Hay consenso en la soberanía de Malvinas, pero dudas sobre la estrategia de Milei

La reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas volvió al centro de la agenda política. La cadena nacional que encabezó el presidente Javier Milei con anuncios firmes para contrarrestar la eventual explotación de los recursos hidrocarburíferos de la zona generó reacciones en todos los ámbitos. Hubo coincidencias en que el reclamo por las islas constituye una causa transversal que excede las diferencias partidarias. Sin embargo, hay dirigentes que plantearon objeciones por la estrategia implementada por la Nación.
El politólogo Javier Ghio interpretó la decisión presidencial como una jugada política que permitió instalar un tema con amplio respaldo social en un momento en el que la imagen del Gobierno atraviesa dificultades. Según planteó en una entrevista con LG PLAY, Malvinas ofrece al oficialismo la posibilidad de ampliar su vínculo más allá de su núcleo duro de votantes y, eventualmente, llevar la discusión al Congreso mediante nuevas medidas. También analizó que la oposición queda frente a una situación incómoda, porque cuestionar el reclamo de soberanía supone enfrentarse con un tema que genera consenso social. En ese sentido, citó una encuesta de Aresco según la cual el 81,5% de los consultados está de acuerdo con fortalecer el reclamo argentino que tomó fuerza en el último Mundial de fútbol.
Asunto transversal
En La Libertad Avanza (LLA) consideraron excelente el mensaje presidencial. La diputada tucumana Soledad Molinuevo sostuvo que la cadena nacional permitió reivindicar la soberanía argentina y respaldó las medidas anunciadas para defender la posición del país frente a las actividades vinculadas con la plataforma continental. “Se van a tomar todas las medidas necesarias para defender nuestras islas”, remarcó.
Por su parte, el diputado radical por Buenos Aires Pablo Juliano también ubicó a Malvinas fuera de las disputas partidarias, aunque desde una perspectiva crítica hacia la gestión de Milei. “Es un tema transversal”, sostuvo desde los estudios de este diario, pero cuestionó que el Gobierno haya adoptado esta posición después de tres años en los que, según su interpretación, hubo decisiones contradictorias con una política activa de defensa de la soberanía.
Estrategia confrontativa
La periodista especializada en política intencional, María José Mazzocato, consideró que la estrategia de la gestión de Milei muestra un cambio respecto del enfoque tradicional, al incorporar herramientas económicas y geopolíticas al reclamo diplomático. Según señaló a este diario, la Nación busca pasar de una postura centrada en declaraciones a una estrategia que incluya sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos. Advirtió, sin embargo, sobre grandes riesgos dado que se trata de una estrategia excesivamente confrontativa. “Puede terminar produciendo el efecto contrario que seguramente no está buscando nadie, que es fortalecer la posición de Gran Bretaña respecto al reclamo”, dijo.
La analista internacional tucumana también destacó el contexto generado por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una eventual revisión de la posición estadounidense respecto de Malvinas. Consideró que la coyuntura puede ser aprovechada por Argentina para convertir al archipiélago en una cuestión de interés concreto, vinculada con los recursos naturales, la seguridad, la energía y la posición estratégica del Atlántico Sur. Sostuvo además que el petróleo no es el único factor estratégico. La ubicación de Malvinas, su cercanía con la Antártida, las rutas marítimas, la pesca y la proyección sobre el Atlántico Sur elevan su importancia geopolítica.
En ese sentido, Mazzocato consideró que el desafío de Milei consiste en aumentar la presión sobre Reino Unido sin cerrar las vías diplomáticas, aprovechar la coyuntura internacional y transformar el valor estratégico de Malvinas en una mayor capacidad de negociación para Argentina.