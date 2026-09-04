SociedadActualidad

Casi 7 de cada 10 jóvenes están inactivos, desempleados o tienen trabajo informal

El informe "Juventudes desiguales: entre la promesa y la exclusión" de la Universidad Católica Argentina (UCA) analizó las condiciones laborales y educativas de las personas de 18 a 25 años.

TRABAJO JOVEN. Más de un tercio de los jóvenes está fuera del mercado laboral y apenas tres de cada diez tienen un empleo regular.
TRABAJO JOVEN. Más de un tercio de los jóvenes está fuera del mercado laboral y apenas tres de cada diez tienen un empleo regular.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Casi 7 de cada 10 jóvenes en Argentina están inactivos, desocupados o en la informalidad debido a la desigualdad de origen, según reveló un informe de la UCA.
  • El estudio del ODSA detalló que solo el 14,2% accede a empleo formal con derechos plenos, mientras que el 20,7% no estudia ni trabaja, brecha que se cuadruplica en sectores vulnerables.
  • La marcada disparidad socioeconómica amenaza con perpetuar la exclusión y condicionar la inserción laboral y el desarrollo formativo futuro de las nuevas generaciones.
Resumen generado con IA

Conseguir el primer trabajo, sostener los estudios y encontrar un empleo que ofrezca estabilidad puede ser un desafío especialmente difícil durante la juventud. En Argentina, las posibilidades de atravesar esa etapa con un trabajo protegido y acceso a la educación cambian de forma marcada según el hogar de origen.

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) analizó la situación de los jóvenes de entre 18 y 25 años y encontró un escenario desigual: casi siete de cada diez están inactivos, desempleados o tienen un empleo irregular.

El documento, titulado Juventudes desiguales: entre la promesa y la exclusión, advierte que el problema laboral juvenil excede la posibilidad de conseguir un puesto. Según el estudio, apenas el 14,2% accede a un empleo pleno de derechos.

Tucumán lidera el mapa del trabajo informal y los jóvenes cargan con la peor parte

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Qué pasa con el empleo joven

El informe divide a los jóvenes según su vínculo con el mercado laboral. El 14,2% tiene un empleo pleno de derechos, mientras que otro 22,5% se encuentra en empleos irregulares o atraviesa un desempleo reciente.

A eso se suma un 10,7% de jóvenes con desempleo de larga duración, es decir, que llevan más de seis meses sin conseguir trabajo.

La inactividad alcanza al 36,6% de los jóvenes analizados.

El panorama muestra que tener un trabajo tampoco garantiza una trayectoria estable. Una parte importante de los jóvenes que logra ingresar al mercado laboral lo hace mediante empleos sin las condiciones de protección asociadas a un empleo registrado.

EMPLEO Y DESOCUPACIÓN. El 36,6% de los jóvenes está inactivo, mientras que el 30,2% tiene un empleo regular EMPLEO Y DESOCUPACIÓN. El 36,6% de los jóvenes está inactivo, mientras que el 30,2% tiene un empleo regular

La situación cambia según el nivel socioeconómico

Uno de los datos más fuertes del informe aparece cuando se compara a los jóvenes según la situación económica de sus hogares.

El empleo regular alcanza al 38,9% de los jóvenes del estrato medio alto, pero cae al 19,7% entre quienes pertenecen al estrato socioeconómico muy bajo.

La diferencia también aparece en el desempleo prolongado. En los sectores de mayores recursos afecta al 5,2%, mientras que en el estrato muy bajo llega al 14,9%.

Los empleos precarios siguen el mismo camino: representan el 11,6% entre los jóvenes del estrato medio alto y alcanzan el 30,6% entre los sectores de menores recursos.

La UCA resume esta situación en una conclusión: las desventajas laborales aumentan a medida que se desciende en la escala social.

Estudiar y trabajar al mismo tiempo: una posibilidad para pocos

La relación entre educación y empleo también muestra diferencias importantes.

Del total de jóvenes estudiados, el 26,6% se dedica exclusivamente a estudiar. Otro 39,7% trabaja sin estudiar: dentro de ese grupo, el 22,9% tiene un empleo regular y el 16,8% uno irregular.

Solo el 13% logra estudiar y trabajar en simultáneo.

La posibilidad de dedicarse exclusivamente a la formación también depende de los recursos familiares. En el estrato medio alto, el 41,2% de los jóvenes estudia sin trabajar, mientras que en el estrato muy bajo la proporción cae al 15,6%.

Al mismo tiempo, el trabajo informal sin formación educativa pasa del 4,9% entre los jóvenes de sectores medios altos al 26,8% en el estrato más bajo.

Así, para algunos jóvenes estudiar y trabajar puede ser una combinación posible; para otros, la necesidad de generar ingresos puede desplazar a la educación.

ESTUDIO Y TRABAJO. El 26,6% de los jóvenes de 18 a 25 años solo estudia, mientras que el 39,7% trabaja sin estudiar. Apenas el 13% combina ambas actividades y el 20,7% no estudia ni trabaja. ESTUDIO Y TRABAJO. El 26,6% de los jóvenes de 18 a 25 años solo estudia, mientras que el 39,7% trabaja sin estudiar. Apenas el 13% combina ambas actividades y el 20,7% no estudia ni trabaja.

Uno de cada cinco no estudia ni trabaja

El informe también pone el foco en los jóvenes que quedan fuera de ambos espacios. El 20,7% no estudia ni trabaja, es decir, aproximadamente uno de cada cinco.

La situación tampoco se distribuye de manera uniforme. La UCA señala que la desvinculación educativa y laboral es más de cuatro veces mayor en el estrato socioeconómico muy bajo que en el medio alto.

La diferencia queda expuesta en los extremos: el 34,2% de los jóvenes de los hogares con menores recursos no estudia ni trabaja, frente al 8,3% de quienes pertenecen a los sectores de mayores ingresos.

El dato permite mirar la inactividad con más detalle: detrás de un joven que no trabaja puede haber alguien que se dedica exclusivamente a estudiar, pero también alguien que quedó desvinculado tanto de la educación como del mercado laboral.

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El desafío de entrar al mundo laboral

Los números trazan un escenario complejo para quienes atraviesan los primeros años de la vida adulta. El acceso a un empleo protegido, la posibilidad de continuar una carrera y la oportunidad de combinar estudio y trabajo están atravesados por las condiciones económicas de cada hogar.

Para muchos jóvenes, el primer empleo representa también una puerta de entrada a la independencia. Pero, según el informe de la UCA, esa puerta no se abre de la misma manera para todos.

La brecha entre quienes pueden estudiar, trabajar y acceder a derechos laborales y quienes quedan atrapados entre la informalidad, el desempleo o la desvinculación muestra uno de los principales desafíos que enfrenta la juventud argentina.

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