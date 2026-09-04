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IA, robótica y tradición: los 20 proyectos tucumanos que competirán en la Feria Nacional de Ciencias

Más de 170 instituciones participaron de la instancia provincial. Los 20 trabajos seleccionados abordaron matemática, arte, ciencia y tecnología y competirán en octubre y noviembre en Buenos Aires.

REPRESENTANTES. Los proyectos fueron seleccionados tras cinco jornadas de exposición en distintos puntos de la provincia.
REPRESENTANTES. Los proyectos fueron seleccionados tras cinco jornadas de exposición en distintos puntos de la provincia.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Veinte proyectos escolares de Tucumán fueron elegidos el 31 de agosto para competir en la Feria Nacional de Ciencias con innovaciones de arte, matemática y tecnología.
  • La definición ocurrió tras cinco jornadas de muestra en las que participaron más de 170 instituciones de diversos municipios tucumanos con variadas propuestas STEAM.
  • Los equipos competirán en octubre y noviembre en distintas provincias argentinas, buscando posicionar el talento y la innovación de las aulas tucumanas a nivel federal.
Resumen generado con IA

Tucumán ya tiene a sus representantes para la instancia nacional de la Feria de Educación, Arte, Matemática, Ciencia y Tecnología 2026. En total, 20 proyectos consiguieron el pase después de una etapa provincial que reunió a más de 170 instituciones educativas de distintos puntos de la provincia.

La selección se definió el 31 de agosto, tras las cinco jornadas de exposición que se realizaron durante agosto en Tafí Viejo, Aguilares, Simoca, San Miguel de Tucumán y Banda del Río Salí. Los trabajos elegidos abarcan distintas áreas y niveles educativos, con propuestas que van desde la inteligencia artificial y la robótica hasta la matemática, el arte, las ciencias y la identidad local.

Ahora, los 20 proyectos tucumanos se preparan para representar a la provincia en la instancia nacional, que tendrá lugar durante octubre y noviembre en distintas provincias argentinas.

Un robot para separar residuos, juegos de matemática y un estudio sobre las yungas: los proyectos que compiten en la Feria de Ciencias

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Los proyectos que representarán a Tucumán

En la categoría Proyecto STEAM Situado, los trabajos fueron distribuidos en distintos ejes.

En Matemática fueron seleccionados “Del taller a la vida: alcanzan los números para vivir de la carpintería y la herrería”, de la Escuela de Oficios General Belgrano; “Del papel al pixel”, de la Escuela Normal Superior Tte. Gral. Julio A. Roca; y “Lámpara ecológica por ionización”, de la Escuela Secundaria de Nueva Esperanza.

También fueron elegidos dos proyectos para el Congreso sobre la Enseñanza de la Matemática y las Ciencias: “Enseñar estadísticas con datos ambientales reales”, del Instituto Nicolás Avellaneda, y “La Pedagogía de la Memoria”, de la Escuela Normal Superior Florentino Ameghino.

El eje Artístico tendrá como representantes a “Luz, cámara, tradición”, de la ENI Fray Cayetano Rodríguez; “Arte a tu medida”, de la Escuela N.° 172 Paula Albarracín de Sarmiento; y “Corazón Congelado”, de la Escuela Secundaria Eva Perón.

En el eje Científico quedaron seleccionados “Tamborcito, Pedro rumbo a Tacuarí”, de la Escuela Tambor de Tacuarí; “Moya Blue Wine”, de la Secundaria Sargento Moya; y “Mamá Killa”, de la Escuela N.° 28, de Educación Intercultural Bilingüe.

La tecnología también tendrá varios representantes. Entre los proyectos seleccionados aparecen “Chatbot escolar”, del CEJA Aguilares; “Ecovalle: Solución nutritiva para cultivo hidropónico”, de la Escuela Agrotécnica Prof. Miguel Torres; “Industrial Trainer HMI V3.0”, de la Escuela Técnica Ing. Antonio Correa; “Maderplast”, de la Escuela Especial Elena A. Keller; y “La superecocleta del Jardín Manantiales Sur Oeste”, de la ENI Manantiales Sur Oeste.

Matemática, cocina y geociencias

La delegación tucumana también tendrá representantes en los Proyectos Temáticos.

En Probabilidades y Estadísticas fue seleccionado el trabajo “Mito o Matemática”, del IES Aguilares. En Arte Culinario, la Escuela N.° 213 Cacique Martín Iquin competirá con “Sabores del Algarrobo”. Y en Geociencias, la Escuela SRTIC Sede Anexa Las Cañadas llevará la investigación “Hackeando las Tembladeras”.

También hubo proyectos destacados

La instancia provincial dejó otros trabajos que recibieron una mención especial, aunque no competirán en la etapa nacional.

Entre ellos aparece “Acople Aslan”, de la Escuela Técnica N.° 1 de Río Seco, un casco inteligente para motociclistas que incorpora un sistema capaz de enviar la ubicación ante un siniestro vial.

El IES Integración de las Américas, Anexo Alderetes, presentó una mano robotizada controlada por sensores, mientras que estudiantes de quinto grado de la Escuela Delfín Jijena desarrollaron “Konal”, una mascota institucional fabricada mediante impresión 3D a partir de tapitas plásticas recicladas.

También se destacó un cortometraje animado sobre la Batalla de Tucumán, realizado por estudiantes del Colegio Nuestra Señora de Lourdes, y “Raíces del Futuro”, un proyecto del Instituto de Enseñanza Superior de Trancas centrado en la identidad regional y el desarrollo productivo local.

Ahora, los proyectos seleccionados tendrán un nuevo desafío: representar a Tucumán frente a estudiantes de todo el país. La instancia nacional se desarrollará durante octubre y noviembre en distintas provincias argentinas, donde las ideas que nacieron en las aulas tucumanas buscarán hacerse un lugar entre las mejores del país.

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