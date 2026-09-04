IA, robótica y tradición: los 20 proyectos tucumanos que competirán en la Feria Nacional de Ciencias

La selección se definió el 31 de agosto, tras las cinco jornadas de exposición que se realizaron durante agosto en Tafí Viejo, Aguilares, Simoca, San Miguel de Tucumán y Banda del Río Salí. Los trabajos elegidos abarcan distintas áreas y niveles educativos, con propuestas que van desde la inteligencia artificial y la robótica hasta la matemática, el arte, las ciencias y la identidad local.