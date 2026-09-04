Juan Manzur apuntó contra Jaldo y Catalán: “Milei tiene dos candidatos en Tucumán”

El senador nacional Juan Manzur volvió a marcar distancia del gobernador Osvaldo Jaldo y de La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027 y lanzó una definición que puede convertirse en uno de los ejes de la próxima disputa electoral en Tucumán: “Si Jaldo le vota todo a Milei, quiero decir que Milei acá en Tucumán tiene dos candidatos: uno es Catalán y el otro es Jaldo”.