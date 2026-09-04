Juan Manzur apuntó contra Jaldo y Catalán: “Milei tiene dos candidatos en Tucumán”

Resumen para apurados
- En Concepción, el senador Juan Manzur afirmó que Javier Milei tiene dos candidatos en Tucumán, Jaldo y Catalán, criticando el alineamiento del gobernador con el oficialismo nacional.
- La interna del peronismo tucumano escaló por las votaciones en el Congreso: Manzur rechazó todas las leyes libertarias, mientras que Jaldo forjó una alianza pragmática con Milei.
- Con miras a 2027, el exmandatario prevé definir su candidatura a fin de año, polarizando la interna del PJ y anticipando una fuerte contienda electoral frente a Jaldo y LLA.
El senador nacional Juan Manzur volvió a marcar distancia del gobernador Osvaldo Jaldo y de La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027 y lanzó una definición que puede convertirse en uno de los ejes de la próxima disputa electoral en Tucumán: “Si Jaldo le vota todo a Milei, quiero decir que Milei acá en Tucumán tiene dos candidatos: uno es Catalán y el otro es Jaldo”.
Manzur realizó las declaraciones durante una recorrida por Concepción, donde mantuvo encuentros con dirigentes, militantes y vecinos del sur de la provincia. Consultado sobre una eventual candidatura a gobernador, evitó confirmar formalmente su postulación, aunque volvió a dejar abierta esa posibilidad.
“Uno siempre tiene ganas, está con entusiasmo, está con fuerza”, afirmó el exgobernador, aunque pidió “prudencia” y “serenidad” porque, según planteó, los tiempos de la política son importantes.
De todos modos, anticipó que antes de fin de año podría formalizar algún anuncio sobre su futuro político.
Manzur: “Milei tiene dos candidatos en Tucumán”
El senador sostuvo que su posicionamiento frente al Gobierno nacional es diferente al de Jaldo. “Todos saben que yo estoy en contra de las políticas nacionales, en contra de lo que está haciendo el gobierno del presidente Milei”, afirmó.
En ese sentido, aseguró que votó “todo en contra” en el Congreso porque no está de acuerdo con las medidas impulsadas por el Presidente.
La crítica más directa llegó cuando le preguntaron por la posibilidad de enfrentarse electoralmente con Jaldo y con el dirigente libertario Lisandro Catalán.
“Si Jaldo le vota todo a Milei, quiero decir que Milei acá en Tucumán tiene dos candidatos. Uno es Catalán y el otro es Jaldo”, lanzó Manzur.
Y completó con una advertencia electoral: “El peronismo tucumano le va a ganar a los dos juntos, le va a ganar a Jaldo y le va a ganar a Catalán”.
La crítica de Manzur a Jaldo
Manzur también cuestionó las declaraciones de Jaldo sobre las próximas elecciones y calificó algunas de sus expresiones como “desafortunadas”.
Sin embargo, centró su crítica en la relación del gobernador tucumano con la administración de Milei. “Él tiene que decir por qué acá en Tucumán dice una cosa y va a Buenos Aires y vota otra”, sostuvo.
Para el senador, esa conducta representa una contradicción que, según afirmó, “ya todos los tucumanos lo saben y lo conocen”.
Manzur contrapuso esa posición con su propia actuación en el Senado. “Yo le voté todo en contra y yo puedo justificar por qué voté todo en contra de las políticas del Gobierno nacional”, señaló.
Qué dijo Manzur sobre una posible candidatura a gobernador
Aunque evitó confirmar que será candidato en las elecciones de 2027, Manzur reconoció que mantiene la intención de volver a competir por la Gobernación.
“Uno siempre tiene ganas, está con entusiasmo, está con fuerza”, dijo al ser consultado directamente sobre una eventual candidatura.
El senador también destacó la recepción que, según contó, encontró durante su recorrida por la provincia.
“Estoy gratamente sorprendido y muy contento por la recepción”, afirmó, y relató que vecinos y dirigentes se acercan a saludarlo y a pedirle que continúe con su actividad política.
Por ahora, Manzur mantiene la definición formal en suspenso, aunque anticipó que antes de fin de año podría anunciar cuál será su próximo paso.
Manzur profundizó sus diferencias con Milei
Durante la entrevista, el senador enumeró las políticas y sectores que, según dijo, busca defender frente al Gobierno nacional.
Mencionó a las amas de casa, las personas con discapacidad, los trabajadores, la salud y la educación pública, además de la obra pública.
“Yo estoy a favor de la salud pública de Tucumán. Yo estoy a favor de la educación pública en Tucumán”, sostuvo.
También defendió la continuidad de las obras públicas al considerar que funcionan como un motor de la economía y generan puestos de trabajo.
Con su recorrida por el interior y sus críticas tanto a Jaldo como a Catalán, Manzur comienza a instalar su posicionamiento de cara a 2027, aunque todavía no formalizó su candidatura a gobernador.