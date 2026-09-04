The New York Times abrió una residencia paga para editores: quiénes pueden postularse

Trabajar durante dos años en la redacción de The New York Times, cobrar un salario de U$S 100.000 y rotar por distintos equipos editoriales es la propuesta de una residencia que tiene abierta su convocatoria para 2027. El programa busca periodistas con experiencia que quieran especializarse en edición y formarse dentro de uno de los medios más reconocidos del mundo.