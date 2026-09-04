The New York Times abrió una residencia paga para editores: quiénes pueden postularse

Resumen para apurados
- The New York Times abrió una convocatoria en EE.UU. que cierra el 8 de septiembre para una residencia de dos años dirigida a formar a tres editores con salario anual.
- Exige de dos a siete años de experiencia profesional y permiso legal para trabajar en ese país, ya que el medio no patrocinará visas. Incluye rotación y capacitación.
- El programa comenzará a principios de 2027 y busca afianzar a la próxima camada editorial, aunque el filtro migratorio restringe la llegada de talentos del exterior.
Trabajar durante dos años en la redacción de The New York Times, cobrar un salario de U$S 100.000 y rotar por distintos equipos editoriales es la propuesta de una residencia que tiene abierta su convocatoria para 2027. El programa busca periodistas con experiencia que quieran especializarse en edición y formarse dentro de uno de los medios más reconocidos del mundo.
La residencia ofrece solo tres lugares, comenzará a fines de enero de 2027 y combina trabajo a tiempo completo, capacitación, acompañamiento de editores y participación en coberturas de distintas áreas del diario.
Quiénes pueden trabajar en The New York Times
La convocatoria está dirigida a periodistas que tengan entre dos y siete años de experiencia profesional.
No se cuentan dentro de ese período las publicaciones estudiantiles ni las pasantías. El programa apunta a perfiles que ya hayan dado sus primeros pasos en el oficio y quieran profundizar su experiencia en edición.
También se valoran el criterio periodístico, la atención al detalle, el manejo de gramática y chequeo de datos, y la capacidad para trabajar con periodistas y otros editores.
Qué tareas harán los residentes
Durante los dos años, los seleccionados pasarán por distintos equipos y formatos dentro de la redacción.
Entre las tareas previstas aparecen la edición de noticias de último momento, artículos más extensos y proyectos visuales. También deberán trabajar de manera coordinada con periodistas, editores y equipos de otras áreas.
El programa incluye además capacitaciones, seminarios y devoluciones periódicas para acompañar el desarrollo profesional de cada residente.
Cuánto paga la residencia de The New York Times
La propuesta es remunerada y de jornada completa. La publicación oficial establece un salario base anual de U$S 98.323, además de los beneficios laborales correspondientes al puesto.
A eso se suma la experiencia de trabajar durante dos años dentro de la redacción y rotar por distintos equipos, algo que convierte a la residencia en una oportunidad para quienes quieran construir una carrera en edición.
El requisito clave para postularse desde Argentina
Este es uno de los puntos más importantes: los candidatos deben tener autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos y The New York Times aclara que no patrocinará visas de trabajo para esta residencia.
Por eso, para alguien que se postule desde la Argentina, no alcanza con cumplir con la experiencia periodística: también debe contar previamente con una condición migratoria que le permita trabajar en el país.
El puesto es principalmente presencial y requiere asistir a la oficina cuatro días por semana, aunque puede haber cierta flexibilidad según el equipo.
Qué hay que presentar
La solicitud se completa online y la carta de presentación tiene un peso importante dentro de la postulación.
Allí, el candidato debe explicar su experiencia previa, su recorrido profesional y por qué quiere desarrollarse específicamente como editor.
Después de una primera selección, los finalistas deberán realizar una prueba de edición.
Hasta cuándo hay tiempo y cómo postularse
La convocatoria cierra el 8 de septiembre y la postulación se realiza de manera online desde la página oficial de The New York Times.
Allí hay que completar la solicitud, adjuntar el currículum y presentar una carta de motivación en la que el candidato explique su experiencia previa, su recorrido profesional y por qué quiere desarrollarse como editor.
Después de una primera selección, los finalistas deberán realizar una prueba de edición.
Como hay solo tres lugares y el proceso incluye varias etapas, conviene preparar la documentación con tiempo.