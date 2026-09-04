El flete al puerto se duplicó y el agro del NOA pide fortalecer el ferrocarril para bajar costos

Además del impacto sobre los costos, Meloni alertó por el deterioro de la seguridad vial y la conectividad en el interior. Mencionó las vidas que se pierden por el mal estado y la falta de señalización de las rutas, y señaló el empeoramiento de corredores nacionales como la ruta 34. "El impacto que están teniendo los fletes sobre la producción en el NOA y el NEA es muy importante", había coincidido el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, José Frías Silva.